ChatGPT донио Американки добитак на лутрији

Теми Карви (45) из Вајандота сада је богатија за 100.000 долара, након што је освојила награду на Powerball лутрији, помоћу ChatGPT.
Бар би једна индустрија требало да се забрине да ће јој вјештачка интелигенција преотети посао — генератори насумичних бројева.
То би могао да буде закључак из најновије приче о добитници лутрије у Мичигену, која је користила ChatGPT да би добила своје Powerball бројеве.
Карви признаје да обично не игра лутрију док џекпот не достигне најмање милијарду долара.
Ова жена из округа Вејн посјетила је сједиште Лутрије Мичигена да преузме награду.
Када је питала вјештачку интелигенцију да јој да бројеве, добила је сљедећу комбинацију: 11-23-44-61-62, PB: 17 за извлачење 6. септембра.
Карви је брзо схватила да је нешто освојила када је погодила четири бијела броја на Powerball тикету.
Претражила је Google да види колико је то, и сазнала да је награда око 50.000 долара. Међутим, када се улоговала на сајт Лутрије Мичигена, схватила је да је имала и множилац (Power Play).
„Када сам провјерила бројеве, видјела сам да сам погодила четири бијела и Powerball и знала сам да сам нешто освојила. Google ми је показао да је награда 50.000 долара, па сам мислила да је то то. Тек када сам се улоговала на свој налог, схватила сам да сам имала Power Play и заправо освојила 100.000! Мој муж и ја нисмо могли да вјерујемо.“
Карви планира да новац искористи за отплату куће, а остатак ће уштедјети, преноси "Serbian Times".
