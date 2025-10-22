Logo

ChatGPT донио Американки добитак на лутрији

22.10.2025

17:33

Коментари:

0
ChatGPT донио Американки добитак на лутрији
Фото: Unsplash

Теми Карви (45) из Вајандота сада је богатија за 100.000 долара, након што је освојила награду на Powerball лутрији, помоћу ChatGPT.

Бар би једна индустрија требало да се забрине да ће јој вјештачка интелигенција преотети посао — генератори насумичних бројева.

То би могао да буде закључак из најновије приче о добитници лутрије у Мичигену, која је користила ChatGPT да би добила своје Powerball бројеве.

Карви признаје да обично не игра лутрију док џекпот не достигне најмање милијарду долара.

Ова жена из округа Вејн посјетила је сједиште Лутрије Мичигена да преузме награду.

Када је питала вјештачку интелигенцију да јој да бројеве, добила је сљедећу комбинацију: 11-23-44-61-62, PB: 17 за извлачење 6. септембра.

ujedinjene nacije pixabay

Свијет

Уједињене нације бирају новог генералног секретара 2026. године

Карви је брзо схватила да је нешто освојила када је погодила четири бијела броја на Powerball тикету.

Претражила је Google да види колико је то, и сазнала да је награда око 50.000 долара. Међутим, када се улоговала на сајт Лутрије Мичигена, схватила је да је имала и множилац (Power Play).

„Када сам провјерила бројеве, вид‌јела сам да сам погодила четири бијела и Powerball и знала сам да сам нешто освојила. Google ми је показао да је награда 50.000 долара, па сам мислила да је то то. Тек када сам се улоговала на свој налог, схватила сам да сам имала Power Play и заправо освојила 100.000! Мој муж и ја нисмо могли да вјерујемо.“

Карви планира да новац искористи за отплату куће, а остатак ће уштед‌јети, преноси "Serbian Times".

Подијели:

Тагови:

Лото

ChatGPT

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уједињене нације бирају новог генералног секретара 2026. године

Свијет

Уједињене нације бирају новог генералног секретара 2026. године

2 ч

0
Мушкарац ухапшен због засада марихуане у свом дворишту

Хроника

Мушкарац ухапшен због засада марихуане у свом дворишту

2 ч

0
Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес

Република Српска

Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес

2 ч

0
Саркозија у затвору чувају два полицајца

Свијет

Саркозија у затвору чувају два полицајца

2 ч

0

Више из рубрике

Пун Мјесец

Наука и технологија

Кинези открили неочекиван материјал на тамној страни Мјесеца

3 ч

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Воцап ограничава број порука без одговора

4 ч

0
Википедија биљежи огроман пад посјете

Наука и технологија

Википедија биљежи огроман пад посјете

9 ч

0
АИ асистенти масовно гријеше у вијестима, Гемини најгори по тачности

Наука и технологија

АИ асистенти масовно гријеше у вијестима, Гемини најгори по тачности

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner