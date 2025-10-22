АИ асистенти масовно гријеше у вијестима, Гемини најгори по тачности

Извор:
22.10.2025
Водећи АИ асистенти погрешно приказују садржај вијести у готово половини својих одговора, показало је истраживање објављено у сриједу које су провели Европска радиодифузијска унија (ЕРУ) и Би-Би-Си. Међународно истраживање анализирало је три хиљаде одговора на питања о вијестима постављена најпознатијим АИ асистентима – софтверским апликацијама које користе вјештачку интелигенцију за разумијевање природног језика и обављање задатака за корисника.
Процијењени су АИ асистенти на 14 језика према критеријумима тачности, навођења извора и способности разликовања мишљења од чињеница, међу којима су ChatGPT, Копилот, Гемини и Перплексити. Укупно је 45 одсто анализираних АИ одговора садржавало бар једну озбиљну грешку, док је 81 одсто имало неки облик проблема, показало је истраживање.
Ројтерс је контактирао компаније укључене у истраживање како би затражио њихов коментар о резултатима. Гемини, Гуглов АИ асистент, раније је на својој интернет страници навео да поздравља повратне информације корисника како би се платформа могла наставити унапређивати и постати кориснија.
ОпенАИ и Мајкрософт су претходно изјавили да су такозване „халуцинације“, ситуације у којима АИ модел генерише нетачне или обмањујуће информације због, примјера ради, недостатка података – проблем на којем активно раде како би га отклонили. Перплексити на својој страници наводи да један од његових начина рада, назван „Дип рисрч“ (Deep Research), има тачност од 93,9 одсто у погледу чињеница.
Трећина одговора АИ асистената показала је озбиљне грешке у навођењу извора, попут изостанка извора, погрешног или нетачног навођења, наводи се у истраживању. Чак 72 одсто одговора Геминија, Гугловог АИ асистента, имало је значајне проблеме с изворима, у поређењу са мање од 25 одсто код свих осталих асистената.
Проблеми с тачношћу утврђени су у 20 одсто свих анализираних одговора, укључујући случајеве застарјелих информација. Примјери наведени у истраживању укључују ситуацију у којој је Гемини погрешно навео измјене закона о једнократним е-цигаретама те случај када је ChatGPT неколико мјесеци након смрти папе Фрање и даље наводио да је он актуелни папа.
У истраживању је учествовало 22 јавна медијска сервиса из 18 земаља, међу којима су Француска, Њемачка, Шпанија, Украјина, Велика Британија и Сједињене Америчке Државе. Како АИ асистенти све више замјењују традиционалне интернет претраживаче у приступу вијестима, јавно повјерење могло би бити озбиљно нарушено, упозорио је ЕРУ.
„Када људи више не знају чему могу вјеровати, на крају не вјерују ничему, а то може обесхрабрити учешће у демократским процесима“, изјавио је директор ЕРУ-а за медије Жан Филип Де Тендер.
Према „Дигитал њуз репорту 2025“ Ројтерсовог института, око седам одсто свих корисника интернета који прате вијести и чак 15 одсто оних млађих од 25 година користи АИ асистенте за информисање о актуелностима. Нови извјештај позив је АИ компанијама на већу одговорност и унапређење начина на који њихови асистенти одговарају на питања повезана с вијестима.
(Индекс)
