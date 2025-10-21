Сага о Твитеру на корак од закључења: Маск пристао на поравнање тужбе

21.10.2025
13:12
Коментари:0
Илон Маск и бивши извршни руководиоци Твитера постигли су договор о поравнању тужбе вриједне око 128 милиона долара
Тужбу су поднијели бивши директор Параг Агравал, финансијски директор Нед Сегал, правна директорка Виџаја Гаде и главни савјетник Шон Еџет - због неисплаћених отпремнина.
Договор, чији износ није откривен, зависи од "одређених услова" који треба ускоро да буду испуњени, према документима суда у Калифорнији.
Свијет
Да ли је Илон Маск из Републике Српске?
Руководиоци су тврдили да их је Маск отпустио одмах по затварању куповине Твитера у вриједности од 44 милијарде долара 2022. године, како би избјегао исплату отпремнина и акцијских бонуса.
Ова тужба означава крај дугог судског процеса који је услиједио након Масковог покушаја да се повуче из куповине Твитера.
Економија
Сад је "јасније" зашто је Маск напустио Трампа
Компанија је то успјела да спријечи судским путем. Преузимање Твитера, који је касније преименован у платформу Икс, било је праћено оштрим мјерама штедње, укључујући масовна отпуштања и престанак плаћања кирија за канцеларије, пише ПЦ Прес позивајући се на Енгадгет.
Ако Маск испуни договорене услове, случај ће бити коначно затворен; у супротном, поступак се наставља 31. октобра. Иначе отпуштање руководилаца десило се у октобру 2022. године.
(PC Press)
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Наука и технологија
2 седм0
Република Српска
3 седм0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму