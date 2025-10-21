Logo

Сага о Твитеру на корак од закључења: Маск пристао на поравнање тужбе

21.10.2025

13:12

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Илон Маск и бивши извршни руководиоци Твитера постигли су договор о поравнању тужбе вриједне око 128 милиона долара

Тужбу су поднијели бивши директор Параг Агравал, финансијски директор Нед Сегал, правна директорка Виџаја Гаде и главни савјетник Шон Еџет - због неисплаћених отпремнина.

Договор, чији износ није откривен, зависи од "одређених услова" који треба ускоро да буду испуњени, према документима суда у Калифорнији.

Илон Маск-05092025

Свијет

Да ли је Илон Маск из Републике Српске?

Руководиоци су тврдили да их је Маск отпустио одмах по затварању куповине Твитера у вриједности од 44 милијарде долара 2022. године, како би избјегао исплату отпремнина и акцијских бонуса.

Ова тужба означава крај дугог судског процеса који је услиједио након Масковог покушаја да се повуче из куповине Твитера.

tramp mask

Економија

Сад је "јасније" зашто је Маск напустио Трампа

Компанија је то успјела да спријечи судским путем. Преузимање Твитера, који је касније преименован у платформу Икс, било је праћено оштрим мјерама штедње, укључујући масовна отпуштања и престанак плаћања кирија за канцеларије, пише ПЦ Прес позивајући се на Енгадгет.

Ако Маск испуни договорене услове, случај ће бити коначно затворен; у супротном, поступак се наставља 31. октобра. Иначе отпуштање руководилаца десило се у октобру 2022. године.

(PC Press)

