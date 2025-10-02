Богатство Илона Маска достигло 500 милијарди долара

02.10.2025
08:05
Коментари:0
Предузетник Илон Маск постао је први човјек у свијету чије је богатство достигло 500 милиона долара, објавио је магазин "Форбс".
Маск је постао најбогатији човјек у историји након што је његово богатство порасло на 500,5 милијарди долара синоћ око 21.30 часова.
Магазин "Форбс" приписује пораст Масковог богатства његовој одлуци да поднесе оставку на функцији у влади САД и усредсреди се на посао.
Маск је у децембру прошле године постао прва особа чије је богатство премашило 400 милијарди долара.
