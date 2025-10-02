Logo

Судар два авиона на писти, има повријеђених

02.10.2025

Фото: Pixabay

Два авиона компаније Делта ерлајнс сударила су се на писти аеродрома Ла Гуардија у Њујорку.

Оба авиона су се кретала малом брзином у тренутку несреће, која се синоћ догодила.

Снимци показују да је најмање једно крило на једном од авиона отпало као резултат судара.

За сада, извјештаји указују на то да је најмање једна особа повријеђена.

- Прилазили су капији на аеродрому ЛГА након слетања на аеродром ЦЛТ када их је ударио други регионални авион компаније Делта који је пролазио поред њих - тврдио је продуцент CBS News-а који је био на броду ДЛ5047.

Фотографије снимљене након несреће показују да је нос најмање једног од авиона претрпио значајна оштећења.

Чланови посаде и путници виђени су на писти, заједно са полицијом након што се инцидент догодио.

Мањак радника

Инсајдери у Федералној управи за ваздухопловство већ мјесецима упозоравају на могуће посљедице смањења броја радних мјеста у том одјељењу.

Као резултат тога, расте забринутост због ризика од несрећа на аеродромима широм земље.

- Контролери лета не могу да обављају свој посао без нас - рекао је за Политико још у фебруару један запослени погођен смањењем броја радника.

- Искрено речено, без нашег тима... Пилоти би буквално летјели на слијепо - додао је.

Запослени је наведен као анонимни извор како би могли сви да слободно говоре о отказима.

