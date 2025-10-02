Судар два авиона на писти, има повријеђених

Извор:
Два авиона компаније Делта ерлајнс сударила су се на писти аеродрома Ла Гуардија у Њујорку.
Оба авиона су се кретала малом брзином у тренутку несреће, која се синоћ догодила.
Снимци показују да је најмање једно крило на једном од авиона отпало као резултат судара.
За сада, извјештаји указују на то да је најмање једна особа повријеђена.
- Прилазили су капији на аеродрому ЛГА након слетања на аеродром ЦЛТ када их је ударио други регионални авион компаније Делта који је пролазио поред њих - тврдио је продуцент CBS News-а који је био на броду ДЛ5047.
🚨🇺🇸 Two Delta planes smashed into each other while taxiing at LaGuardia, ripping the wing off one aircraft and leaving at least one person injured. — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) October 2, 2025
Authorities are now investigating how one of the busiest airports in America let this happen. pic.twitter.com/cgGukeYbAs
Фотографије снимљене након несреће показују да је нос најмање једног од авиона претрпио значајна оштећења.
Чланови посаде и путници виђени су на писти, заједно са полицијом након што се инцидент догодио.
Инсајдери у Федералној управи за ваздухопловство већ мјесецима упозоравају на могуће посљедице смањења броја радних мјеста у том одјељењу.
Као резултат тога, расте забринутост због ризика од несрећа на аеродромима широм земље.
- Контролери лета не могу да обављају свој посао без нас - рекао је за Политико још у фебруару један запослени погођен смањењем броја радника.
Warning/Message/DEI?— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) October 2, 2025
Two Delta planes collided while taxiing pic.twitter.com/Rn7CvlPFnA
- Искрено речено, без нашег тима... Пилоти би буквално летјели на слијепо - додао је.
Запослени је наведен као анонимни извор како би могли сви да слободно говоре о отказима.
