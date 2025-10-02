Да ли је препоручљиво конзумирати замрзнуту храну којој је истекао рок?

Извор:
Др Дејна Фигур је објаснила да ли је препоручљиво јести замрзнуту храну којој је истекао рок трајања и какве нежељене ефекте можете искусити ако се одлучите за то.
У видеу који је подијелила на Инстаграму, истакла је да је била шокантна када је први пут чула, али да се, према Америчкој агенцији за храну и лијекове, замрзнута храна може чувати заувијек.
„Иако је у питању микробиолошки безбједна храна, постоји једна ствар на коју је важно обратити пажњу. Квалитет хране се временом смањује, а то је због 'замрзавања' - феномена у којем се укус и текстура хране мијењају због сушења и кристала леда. Разлог зашто нико не би желио да једе стогодишњи чизбургер није безбједност, већ чињеница да би укус био ужасан“, рекао је др Фигур.
Стога, она препоручује да се прате опште смјернице о томе колико дуго се одређене намирнице могу чувати у замрзивачу ако желите да остану укусне и доброг квалитета.
Како објашњава, замрзнута храна складиштена на константној температури од -18 Целзијуса може се чувати неограничено. Међутим, да би задржала свјежину и укус, препоручује се придржавање одређених временских оквира.
Прерађено месо попут хот-догова и кобасица најбоље је употребити у року од једног до два мјесеца. Свјеже мљевено месо, телетина или говедина могу се замрзнути четири до 12 мјесеци без значајног губитка квалитета. Такође можете замрзнути остатке, али их је најбоље конзумирати у року од шест мјесеци, у зависности од врсте јела.
Др Фигур даље објашњава да замрзавање хране спречава раст микроорганизама, односно бактерија и плесни које узрокују кварење хране.
„Замрзавање зауставља њихов раст, али их не уништава потпуно. Када се храна одмрзне, микроби поново постају активни. Зато је увијек важно темељно термички обрадити одмрзнуту храну“, рекла је она.
Поред тога, она нас подсјећа на важну разлику између термина „датум истека“, „најбоље употребити до“ и „употребити до“. Први се односи на безбједност, док други датуми означавају период када је храна на врхунцу квалитета и укуса.
