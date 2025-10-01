Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

Извор:
Курир
01.10.2025
18:28
Коментари:0
Бежичне слушалице често страдају због ситних грешака које правимо сваки дан. Научи како да их сачуваш дуже без додатних трошкова.
Некада су биле луксуз, данас су свакодневни сапутници. Бежичне слушалице носимо свуда, док ходамо, вјежбамо, радимо, разговарамо. А колико заиста знамо о томе како их правилно користити? Врло мало, и то нас често кошта прије времена.
Најчешћи кварови не долазе због лошег квалитета, већ због свакодневних навика које их тихо уништавају. Иако просјечно могу трајати двије до три године, многи модели страдају далеко раније само зато што их користимо погрешно.
Врућина и хладноћа - невидљиви непријатељи
Бежичне слушалице не подносе екстремне температуре. Ако их остављаш у прегрејаном аутомобилу или их користиш напољу на великој хладноћи, унутрашња литијум-јонска батерија трпи хемијске промјене које директно смањују њен капацитет.
Док топлота убрзава пропадање батерије, излагање великом минусу такође оставља последице, нарочито ако се често понавља. Иако дјелује као ситница, начин на који их чуваш кад нису у употреби може им буквално дуплирати вијек трајања.
Гласноћа на максимум је мучење за драјвере
Појачавање звука до краја може озбиљно оштетити унутрашње компоненте слушалица. Драјвери, односно звучни модули у малим бежичним слушалицама, нису направљени да непрестано раде под пуним оптерећењем па се загревају и хабају.
БиХ
Обезбјеђење Комшића и Бећировића најскупљe у БиХ
Ако стално мораш да појачаваш да би нешто чуо, вјероватно проблем није у слушалицама већ у њиховом пријањању. Замјеном силиконских наставака или укључивањем функције за поништавање буке можеш ријешити проблем без уништавања уређаја.
Зној и вода нису позив на туширање
Иако многи модели имају одређени ниво отпорности на воду, то не значи да су намењени за стално излагање зноју или води. Тренинг, киша или прање под чесмом остављају трајне посљедице на контакте и спојеве.
Временом зној може нагристи металне дијелове, поготово ако их не пребришеш одмах након коришћења. Сува, мекана крпа послије сваког тренинга може бити разлика између дуготрајног коришћења и неисправних слушалица за пар мјесеци.
Бања Лука
Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет
Прљавштина и неправилан баланс коришћења
Бежичне слушалице лако скупљају нечистоће, прашину, влагу и восак. Ако се не чисте редовно, мрежице и микрофони могу да се запуше, што утиче на квалитет звука, функционалност микрофона и само пуњење у кутији.
Такође, ако користиш само једну слушалицу за позиве, обично исту, њена батерија ће се брже трошити. Наизмјенично коришћење лијеве и десне стране продужава равномерно трајање батерија и спрјечава прерано хабање.
Бежичне слушалице неће трајати заувијек
Нема потребе за посебним алатима ни трошковима, само пажња и промена неколико ситних навика. Чувај их од температуре, не потапај их у зној и воду, редовно их чисти и користи обе стране равномјерно.
Ако то урадиш, твоје слушалице неће само преживјети гаранцију, већ ће те служити поуздано и знатно дуже од просјека. А уз данашње цијене квалитетних модела, то је и те како вредно труда.
(курир)
Савјети
44 мин0
Република Српска
48 мин1
Свијет
53 мин0
Хроника
57 мин0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму