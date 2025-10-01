Logo

Ево како купус да остане свјеж и до 15 дана

01.10.2025

11:30

Kupus
Фото: Unsplash

Поврће је неизоставан дио свакодневне исхране, али да би задржало своју свјежину и квалитет, важно је знати како га правилно складиштити.

Купус и зелена салата посебно су осјетљиви на влагу и промјене температуре, што може узроковати брзо пропадање ако нису правилно похрањени.

Купус се најбоље чува у најхладнијем дијелу фрижидера, гдје се температура одржава на око један степен испод нуле. Неки модели хладњака имају посебно дизајниране одјељке за чување поврћа, а управо је то идеално мјесто за складиштење купуса.

Ако такав претинац не постоји, препоручује се постављање регулатора температуре на најнижу вриједност и смјештање купуса у стандардни претинац за поврће.

Врло је важно правилно припремити купус прије него се стави у фрижидер. Најприје се бирају здраве главице с чврстим и еластичним листовима. Пањеви се скраћују тако да остане око 2 цм избоченог дијела, а сви видљиви недостаци или оштећења се уклањају ножем. Главице се затим замотају у прозирну фолију, најбоље у два до три слоја.

Приликом умотавања потребно је истиснути сав зрак и изравнати наборе како би се спријечио улазак влаге. Тако припремљен купус може остати свјеж и до 15 дана. Ако се складишти непажљиво или на погрешном мјесту, може почети трунити већ након седам дана.

Још један ефикасан начин чувања купуса јесте замотавање у папир, а затим стављање у перфорирану пластичну врећицу. Папир упија вишак влаге, али се мора редовно мијењати како би се спријечило стварање плијесни и неугодних мириса.

