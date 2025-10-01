Logo

Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?

01.10.2025

11:25

Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?
Фото: Pixabay

Да ли ваше мисли понекад одлутају ка некоме другом док сте у вези?

Не брините – то је потпуно нормално.

crna ruza in memoriam smrt

Култура

Преминуо легендарни умјетник филмских постера

Ипак, нова студија сугерише да ове сексуалне фантазије могу открити много о вашем интимном односу и перцепцији партнера.

Истраживање објављено у стручном часопису Sexual and Relationship Therapy, анализирало је како фантазије о бившим партнерима или странцима могу ослабити или ојачати везу.

У студији је учествовало 1.109 одраслих особа, између 21 и 68 година, сви у стабилним везама. Испитаници су попуњавали онлајн упитнике о томе колико су задовољни у сексу, како виде свог партнера и колико често мисле о другим људима.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Не одлучује екипа из сарајевских хаустора

Научници су оцјењивали „перцепцију партнера“ кроз шест карактеристика – да ли их сматрају привлачним, романтичним или вјештим у кревету.

Резултати су открили занимљив парадокс: они који су сексуално врло задовољни, а истовремено имају фантазије о идеализованим особама, често су мање цијенили свог партнера.

Другим ријечима, фантазије су им могле умањити слику партнера јер су „фантастичне“ алтернативе изгледале примамљивије, преноси Женски магазин.

Са друге стране, особе које су осјећале мањи ниво сексуалног задовољства, фантазије су заправо помагале.

Мед

Економија

Најтежа година за пчеларе посљедњих деценија: Ситуација је алармантна

Оне су функционисале као „заштитни механизам“, помажући им да задрже позитивнији поглед на партнера и задовоље неке своје потребе које можда нису испуњене у стварној вези.

Дакле, фантазије о другим људима нису нужно пријетња вези. Њихов утицај зависи од тога како их тумачимо и колико смо задовољни у сексу – и могу бити или мали изазов, или моћно средство за очување интимне повезаности, преноси Борба.

