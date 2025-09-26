Шта мушкарца чини срећним у вези?

Извор:
Није тајна да су мушко и женско размишљање често на различитим таласним дужинама, али постоји једна кључна ствар коју, ако разумијемо, све постаје много јасније.
Колико пута сте се запитале – шта заправо покреће мушкарца у вези? Није тајна да су мушко и женско размишљање често на различитим таласним дужинама, али постоји једна кључна ствар коју, ако разумијемо, све постаје много јасније.
За мушкарце, осећај да су важни и да имају утицај пресудан је за њихово самопоуздање и понашање у вези. Они желе да имају утисак да "побјеђују", да доприносе и да њихова присутност прави разлику.
Када мушкарац осјећа да га партнерка види као неког ко јој доноси срећу и сигурност – он се природно отвара, даје више и постаје најбоља верзија себе.
Али када му се стално шаље порука да није довољно добар, лако се повлачи и затвара у себе.
Већина нас умије да упадне у замку критике – да примјетимо шта партнер није урадио, умјесто да видимо шта јесте. Такав приступ само рађа огорченост и удаљава двоје људи.
Рјешење лежи у захвалности. Када покажемо искрено уважавање за мале ствари – од тога како се труди око посла, до тога како нас насмије послије тешког дана – шаљемо му сигнал да је довољно добар. Управо тада се он труди још више.
Захвалност није само "хвала", већ начин да му ставимо до знања да га видимо и да цијенимо његов труд.
То може бити једноставна реченица: "Свиђа ми се што се увијек трудиш да ме орасположиш" или "Цијеним колико си посвећен свему што радиш".
Када мушкарац чује овакве поруке, не само да се осећа вољено, већ добија мотивацију да ту љубав узврати вишеструко.
Права снага везе лежи у томе да оба партнера осјећају да су виђени и прихваћени. Жене желе да буду обожаване и вољене, мушкарци желе да буду поштовани и да њихови напори буду препознати.
Када се ова два осјећаја споје, веза добија чврсту основу на којој љубав расте, умјесто да стагнира у незадовољству и критикама.
На крају, најважнија лекција је једноставна: ако желите више љубави – покажите више захвалности, преноси Б92.
Када мушкарац осјети да поред себе има партнерку која умије да препозна његов труд, он ће уложити и срце и снагу да је учини срећном.
