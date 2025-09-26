Истраживање показало који пол више вара

Извор:
Супержена
26.09.2025
05:00
Коментари:0
Стручњаци наглашавају да нити један однос није савршен и да рјешење незадовољства није тражење блискости с непознатом особом, већ искрен разговор с партнером.
У једном истраживању спроведеном на 3.000 људи откривено је да је склоност невјерству чешћа него што бисмо помислили. Анкета је покушала да одговори на питање ко је склонији прељубама и зашто људи посежу за њима, а резултати су изненадили многе.
Према подацима које је 2018. године објавила британска агенција за упознавање Coffee & Company, жене су склоније прељуби него мушкарци.
Док је девет посто мушкараца изјавило да би сигурно били невјерни ако би их неко други привукао, чак 25 посто жена рекло је да би имале аферу у тој ситуацији. Најсклоније невјерству биле су жене између 35 и 40 година.
Разлози због којих жене варају могу да буду различити. Неке то чине због осјећаја физичке или емоционалне запостављености, док друге желе да унесу узбуђење у везу која им се учинила предвидивом и досадном.
Coffee & Company наводи да и осјећај потцијењености или занемаривања може довести до потраге за неким ко ће им вратити осјећај вриједности и занимљивости.
Ипак, стручњаци наглашавају да нити један однос није савршен и да рјешење незадовољства није тражење блискости с непознатом особом.
Много је корисније разговарати с партнером и заједнички рјешавати проблеме, јер се тако спречава трајна штета и даје прилика да се обнови повезаност. На крају, искрена комуникација може помоћи да се присјетимо зашто смо се уопште заљубили у ту особу.
Љубав и секс
15 ч0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
2 д1
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Најчитаније
05
00
04
00
03
01
02
00
23
19
Тренутно на програму