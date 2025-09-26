Logo

Поцо: ПМП ливница најважнија инвестиција коју смо направили

СРНА

26.09.2025

18:02

Фото: РТРС

Власник и директор италијанске компаније ПМП Луиђино Поцо рекао је да је ПМП ливница у Лакташима најважнија инвестиција коју су направили у својој историји, а вриједна је 35 милиона евра.

Поцо је истакао да би цјелокупан погон када буде завршен могао достићи улагања од 100 милиона евра, те да ће у првој фази бити запослено 100 радника, а перспектива је 500 запослених.

Истакао је да су искористили најбоље технологије на тржишту и наставиће улагања у том правцу.

Он је на отварању ливнице истакао да ће овај тренутак остати уписан у историји компаније, али и у индустрији овог краја.

"Ова фабрика је била велики циљ, сан који смо успјели да претворимо у стварност у рекордном року", рекао је Поцо.

Подсјетио да је одлука о томе донесена у мају 2023. године када је тадашњи премијер Радован Вишковић са делегацијом посјетио Италију, те навео да су за та три дана потписани важни споразуми па и овај који се односи на ливницу.

Поцо је истакао да је ово историјски корак који се за само двије године преточио у конкретну стварност, поноси што су успјели реализовати један тако амбициозан пројекат, што су развили врхунску технологију.

"С новим изазовима које очекујемо у којима ћемо све више бити позвани да се такмичимо новим производима и технологијама у овом новом погону производићемо од сировине до готовог производа и то ће бити јединствен простор у Европи", рекао је Поцо.

Захвалио је свима који су покренули сарадњу и вјеровали у њих, посебно предсједнику Републике Српске Милораду Додику, цијелој Влади Републике Српске и Градској управи Лакташи.

Одлука да инвестирају у Републици Српској, како је рекао, није била случајна, појаснивши да је то земља коју добро познају, гдје више од 20 година граде пословне и пријатељске односе и гдје су увијек наилазили на институције спремне да их саслушају и подрже.

"Земља која нам је увијек пружала лојалну и безусловну подршку", истакао је Поцо и додао да су његова искуства у овом крају веома позитивна јер је увијек налазио администрацију која је спремна да слуша и охрабрује да настави улагања.

То, каже, значи стабилност и будућност за људе овдје, те додао да ова инвестиција има значај јер значи консолидацију ланца снабдијевања у Европи.

"Све ово не би било могуће без сјајног тима. Имао сам срећу да радим са изузетним људима", рекао је Поцо и захвалио партнерима данас присутнима на отварању ливнице.

Истакао је да прави изазов сада почиње, а значи оживјети нову индустријску причу која ће ићи са изванредном која је развијена а то је ПМП Јелшинград у Градишци.

"Вјерујемо да будућност европске индустрије пролази корз овај крај и сарадњу", закључио је Поцо.

ПМП ливница

Лакташи

