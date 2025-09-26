Звали су га Срце: Познат идентитет младића страдалог у БиХ

Извор:
У мјесту Бистарац код Лукавца у четвртак, 25. септембра је дошло до несреће у којој је смртно страдао пјешак.
"У несрећи су учествовали теретно моторно возило Мерцедес којим је управљао С.О, рођен 2001. године из Тузле и пјешак С.Ж, рођен 1990. године из Бановића. У овој саобраћајној несрећи смртно је страдао пјешак, чију смрт је констатовао љекар Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Лукавац", саопштено је данас из МУП-а.
А, како се сазнаје живот је трагично изгубио Селмир Жугић, звани Срце.
На Фејсбук страницама које окупљају становнике Бановића објављени су емотивни апели, а један каже:
"Драги Бановићани вријеме је да покажемо своју хуманост. Синоћ је, Алаховом вољом, на ахирет преселио наш суграђанин Селмир Жугић, звани Срце. Већина вас зна Срцета и зна за његов тежак живот. Ријетко ко у граду није волио Срцета јер је сваког поздрављао, био народски човјек. У договору са породицом вас молим да се ангажујемо и скупимо новац за сахрану и све потребно око џеназе. Покажимо хуманост јер наш Срце је то заслужио. Новац можете однијети лично на адресу у Подгорје код Неврес Жугић или на ФБ профил код наше Анеле Пешталић", стоји у објави.
