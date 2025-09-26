Logo

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

26.09.2025

15:34

Филип С. - младић настрадао у тешкој несрећи код Врбаса
Филип С. (25) из Суботице погинуо је прекјуче у стравичној саобраћајној несрећи код Врбаса, док је дјевојка И. Ш. (21), која је била за воланом аутомобила марке "шкода", тешко повријеђена.

Његова породица и пријатељи потресним порукама опраштају се од њега на друштвеним мрежама.

Емир Селимовић

Хроника

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

Саобраћајна несрећа, подсјетимо, догодила се 24. септембра око 21 сат на путу из Сирига ка Суботици, у Врбасу. Сумња се да је до тешке несреће дошло усљед неприлагођене брзине, и да је И. Ш. изгубила контролу над "шкодом" и слетјела са пута и ударила у бедем. Аутомобил се неколико пута од силине ударца преврнуо и завршио на крову.

Вољени никад не умиру

"Посљедњи поздрав мом 'малом Филипу', другаричином сину. Вољени никад не умиру док живе они који их воле и они који их се сјећају! Почивај у миру душо", пише у тужној објави која је осванула на друштвеним мрежама, а објаву прати и фотографија настрадалог младића Филипа.

Испод ове објаве само су се низали коментари, у којима познаници и пријатељи изјављују саучешће неутјешној породици.

"Мило дијете, Филипе драги, путуј са анђелима. Најмилији надимак који си ми давно надјенуо 'кева' чуваћу у сјећању. Родитељима, браћи и сестрама упућујем саучешће", "Моје искрено саучешће породици. Почивај у миру анђеле", "О Боже, зашто? Претужно", "Велика туга за породицу", "Вјечна му памјат у царству небеском, путуј спокојан Филипе", "Ово је превелика туга, млад живот се угасио", "Нека ти је лака земља, искрено саучешће породици" - само су неки од коментара који се могу прочитати на мрежама.

denis sulic

Република Српска

Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

Младић је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, а љекари Хитне помоћи само су могли да констатују смрт. Санитетом Хитне помоћи И. Ш. је превезена у болницу гдје су јој, према првим информацијама, дијагностиковани вишеструки преломи и повреде, преноси "Курир".

Дежурни тужилац наложио је да се тело пошаље на обдукцију, истрага поводом несреће је и даље у току.

