Logo

Објавила да су она и мајка трудне с истим мушкарцем - истина шокирала

26.09.2025

15:25

Коментари:

0
Објавила да су она и мајка трудне с истим мушкарцем - истина шокирала
Фото: pexels

Након што је једна дјевојка почетком године на Јутјубу открила како су и она и њена мајка истовремено трудне, јавност је била изненађена.

Џејд је одлучила подијелити своје неконвенционалну љубавну везу, а након што су људи чули цијелу причу, остали су шокирани.

Наиме, и Џејд и њена мама Дани трудне су с истим мушкарцем. Џејд, иначе ОнлиФенс звијезда, у видеу сједи и с Дани и с њиховим дечком, Ником Јардијем. Њих двије су и слично обучене – у маxи хаљине са цвјетним узорком, а своје су трудничке стомаке поносно показале.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Сутра претежно облачно са локалним пљусковима

“Невјероватна је могућност дијелити своју љубав и инспирисати друге да испробају неконвенционалне везе”, рекла је Џејд.

“Веза и брак који имамо доносе нам срећу какву никада прије нисмо осјетили”, истакла је.

‘Имати дијете заједно с мамом је нешто најљепше што сам могла замислити’

Откривајући необичну динамику, Џејд је објаснила да чека кћерку с Ником, док њена мајка Дани носи његовог сина.

“Обје ћемо родити Никову дјецу”, изјавила је Џејд.

“Мама носи Никовог џуниора, а ја Николу, и пресретни смо због тога”, додала је.

Иако је јако свјесна да њихова љубав и веза изазивају чуђење, Џејд је нагласила колико је узбуђена:

"Имати дијете заједно с мамом нешто је најљепше и најпосебније што сам могла замислити".

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Напад на Сјеверни ток не би био могућ без знања Бајденове администрације

Дани је на то додала да цијела ситуација постаје још необичнија јер ће Џејдина кћерка бити њена прва унука, док ће њено дијете уједно бити Џејдин млађи брат.

Овај тро-пар тврди да су за трудноће сазнали у исто вријеме, што су описали као ‘прелијеп тренутак’. Дани, која већ има двоје дјеце, признала је да је била изненађена.

“Нисам мислила да ћу у својим годинама поново да затрудним, али ово је право чудо”, рекла је.

‘Радите оно што вас чини сретним’

Упркос бурним реакцијама које су добили кад су подијелили своју необичну причу, Џејд, Ник и Дани остају при свом ставу.

“Није уобичајено да су мајка и кћерка трудне у исто вријеме – а још мање с истим мушкарцем, али ми не бисмо жељели да ствари буду другачије”, поручила је Џејд, а Ник је кратко закључио:

“Овакав живот није за свакога. Радите оно што вас чини сретним, ми то управо чинимо".

Међутим, Јардy је убрзо признао да је све била шала. У интервјуу за британски "Дејли Мејл" рекао је да стварних трудноћа нема и да је све био скеч, осмишљен како би забавио и насмијао, или шокирао, њихове пратиоце на друштвеним мрежама.

Беба рођена у возилу Хитне помоћи

Друштво

Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи

Иако су трудноће лажне, Ник тврди да је његова веза са Џејд и Дани стварна. Како наводи, три особе живе заједно, дијеле заједнички рачун и спавају у истом кревету, уз напомену да своје се*суалне животе држе одвојено.

"Оне су стварно мајка и кћерка. Наша веза је стварна“, рекао је Јарди.

Подијели:

Тагови:

trudnoća

šala

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

Занимљивости

Ушетао у поплављену кућу и открио опасног уљеза: Овај снимак леди крв у жилама!

31 мин

0
Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

Србија

Младић (20) претукао дјевојчицу у близини школе

39 мин

0
Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

Регион

Хрватска: Посланици гласали против признања палестинске државе

43 мин

1
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Хрватска намеће ратну надокнаду за нафту

48 мин

0

Више из рубрике

Заборављено женско име се враћа у моду

Породица

Заборављено женско име се враћа у моду

6 ч

0
У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

Породица

У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

20 ч

0
Поновни сусрет браће загрљај

Породица

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

1 д

0
Djeca, roditelji

Породица

Ово су родитељске навике које штете д‌јеци

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

15

36

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

15

34

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

15

32

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

15

28

Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner