Објавила да су она и мајка трудне с истим мушкарцем - истина шокирала

Након што је једна дјевојка почетком године на Јутјубу открила како су и она и њена мајка истовремено трудне, јавност је била изненађена.
Џејд је одлучила подијелити своје неконвенционалну љубавну везу, а након што су људи чули цијелу причу, остали су шокирани.
Наиме, и Џејд и њена мама Дани трудне су с истим мушкарцем. Џејд, иначе ОнлиФенс звијезда, у видеу сједи и с Дани и с њиховим дечком, Ником Јардијем. Њих двије су и слично обучене – у маxи хаљине са цвјетним узорком, а своје су трудничке стомаке поносно показале.
“Невјероватна је могућност дијелити своју љубав и инспирисати друге да испробају неконвенционалне везе”, рекла је Џејд.
“Веза и брак који имамо доносе нам срећу какву никада прије нисмо осјетили”, истакла је.
Откривајући необичну динамику, Џејд је објаснила да чека кћерку с Ником, док њена мајка Дани носи његовог сина.
“Обје ћемо родити Никову дјецу”, изјавила је Џејд.
“Мама носи Никовог џуниора, а ја Николу, и пресретни смо због тога”, додала је.
Иако је јако свјесна да њихова љубав и веза изазивају чуђење, Џејд је нагласила колико је узбуђена:
"Имати дијете заједно с мамом нешто је најљепше и најпосебније што сам могла замислити".
Дани је на то додала да цијела ситуација постаје још необичнија јер ће Џејдина кћерка бити њена прва унука, док ће њено дијете уједно бити Џејдин млађи брат.
Овај тро-пар тврди да су за трудноће сазнали у исто вријеме, што су описали као ‘прелијеп тренутак’. Дани, која већ има двоје дјеце, признала је да је била изненађена.
“Нисам мислила да ћу у својим годинама поново да затрудним, али ово је право чудо”, рекла је.
Упркос бурним реакцијама које су добили кад су подијелили своју необичну причу, Џејд, Ник и Дани остају при свом ставу.
“Није уобичајено да су мајка и кћерка трудне у исто вријеме – а још мање с истим мушкарцем, али ми не бисмо жељели да ствари буду другачије”, поручила је Џејд, а Ник је кратко закључио:
“Овакав живот није за свакога. Радите оно што вас чини сретним, ми то управо чинимо".
Међутим, Јардy је убрзо признао да је све била шала. У интервјуу за британски "Дејли Мејл" рекао је да стварних трудноћа нема и да је све био скеч, осмишљен како би забавио и насмијао, или шокирао, њихове пратиоце на друштвеним мрежама.
Иако су трудноће лажне, Ник тврди да је његова веза са Џејд и Дани стварна. Како наводи, три особе живе заједно, дијеле заједнички рачун и спавају у истом кревету, уз напомену да своје се*суалне животе држе одвојено.
"Оне су стварно мајка и кћерка. Наша веза је стварна“, рекао је Јарди.
