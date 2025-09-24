Извор:
Б92
24.09.2025
11:33
Многе праксе у одгајању дјеце које друштво сматра нормалнима заправо могу имати дугорочно штетне посљедице на емоционални и физички развој дјетета.
Познати психијатар Габор Мате упозорава да су родитељи често вођени савјетима и методама које потискују природне потребе дјеце, а тиме несвјесно нарушавају њихово здравље.
Мате истиче да стрес код трудница има снажан утицај на биолошки и емоционални развој дјетета. Иако је то научно потврђено, многе жене током трудноће и даље живе под великим притиском, а љекари ријетко питају шта их заправо оптерећује.
То је, сматра он, озбиљан пропуст, јер се посљедице стреса преносе и на нерођено дијете.
Као посебно проблематичне методе васпитања Мате наводи такозвани "sleep training", односно учење беба да саме спавају без одговора на њихов плач, као и кажњавање дјеце методом "timeout", када их родитељи шаљу у изолацију.
Према његовим ријечима, такви приступи можда изгледају практично или ефикасно, али заправо нарушавају здрав емоционални развој.
"Родитељи добијају разне савјете о васпитању, попут учења беба да саме спавају, да их не треба подизати ноћу или да се шаљу на 'timeout' кад су љуте. Те методе се сматрају нормалнима, али оне потпуно угрожавају здрав развој дјеце", нагласио је Мате
Дјеца која одрастају у окружењу у којем њихова осјећања нису прихваћена или су обесхрабривани развијају механизам потискивања емоција како би сачувала однос с родитељима.
Иако то може да им помогне у дјетињству, у каснијем животу повећава ризик од емоционалних потешкоћа попут депресије и анксиозности, а може чак допринијети и развоју аутоимуних болести.
Матé наглашава да је нужно промијенити приступ родитељству.
Умјесто да се слијепо поштују културне норме и популарни савјети, родитељи би требало да слушају стварне потребе дјеце.
То укључује дозвољавање дјетету да изрази емоције без страха и осуде, пружање сигурности и повезаности те избјегавање притисака који га гурају у обрасце штетне за његов развој, преноси Б92.
Према његовом мишљењу, здрав развој дјетета заснива се на разумијевању и топлини, а не на дисциплини по сваку цијену.
