Сијарто: Хрватска намеће ратну надокнаду за нафту

Извор:
СРНА
26.09.2025
14:55

Хрватска искориштава кризну ситуацију и намеће ратну надокнаду на сирову нафту која се испоручује Мађарској, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Он је током боравка у Њујорку рекао да мађарска Влада неће дозволити да похлепа Хрватске за профитом поткопа резултате смањења цијена комуналних услуга.
Сијарто је додао да би Мађарска могла да увезе много више природног гаса и сирове нафте из Хрватске него што то тренутно дозвољава енергетска инфраструктура сусједне земље, јер њен ниво развоја знатно заостаје за нивоом Мађарске, преноси агенција МТИ.
Он је рекао да су тестови показали да јадрански нафтовод није способан да транспортује велике количине нафте на велике удаљености и да не може да осигура непрекидно снабдијевање Мађарске и Словачке.
Сијарто је нагласио да би базирање снабдијевања Мађарске овим нафтоводом био изузетно опасан, ризичан и неодговоран потез.
''Нажалост, морамо да признамо да нас Хрвати искориштавају. Хрвати профитирају од ратне ситуације. Хрвати нам и даље наплаћују ратну доплату, јер су од избијања рата подигли транзитну таксу за нафтовод пет пута изнад европске референтне вриједности'', рекао је шеф мађарске дипломатије.
Министар је истакао да у већини случајева посљедњих година Хрватска није била поштена према Мађарској у области снабдијевања енергијом.
