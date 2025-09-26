Logo

Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука

Извор:

АТВ

26.09.2025

14:44

Коментари:

0
Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука
Фото: АТВ

Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука, које је планирано данас, 26. септембра, и за суботу и недјељу.

И наредног викенда биће потпуно обустављен саобраћај на раскрсници код Вилака, на магистралном путу Приједор - Бањалука.

Магистрални пут Бањалука-Приједор

"Обустава је неопходна због извођења радова, а сви учесници у саобраћају моле се да користе алтернативне правце", поручили су раније из Градске управе Приједор.

Саобраћај на овој дионици био је обустављен и претходног викенда.

Подијели:

Таг:

обустава саобраћаја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крем чорба од бундеве: Најукусније и најздравије јесење јело

Занимљивости

Крем чорба од бундеве: Најукусније и најздравије јесење јело

1 ч

0
Мацут стигао у Бањалуку; Ускоро састанак са Минићем

Република Српска

Мацут стигао у Бањалуку; Ускоро састанак са Минићем

1 ч

0
"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара

Свијет

"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара

1 ч

0

Више из рубрике

Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

Бања Лука

Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

2 ч

0
Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

Бања Лука

Бесплатни превентивни прегледи у Бањалуци: Дом здравља обиљежава Свјетски дан срца

6 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

6 ч

0
Ова бањалучка насеља данас остају без струје

Бања Лука

Ова бањалучка насеља данас остају без струје

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Отац, мајка и беба повријеђени у језивој несрећи

15

36

Хорор у Сарајеву: Девојчицу прво истукли, па насрнули на њу ножем у кругу школе

15

34

Неизмјерна туга: Ово је Филип, младић страдао у несрећи код Врбаса

15

32

Селимовићу 45 година затвора за убиство сина и супруге!

15

28

Шулић: Туризам - покретач привредног развоја у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner