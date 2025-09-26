Извор:
АТВ
26.09.2025
14:44
Коментари:0
Почело асфалтирање на магистралном путу Приједор-Бања Лука, које је планирано данас, 26. септембра, и за суботу и недјељу.
И наредног викенда биће потпуно обустављен саобраћај на раскрсници код Вилака, на магистралном путу Приједор - Бањалука.
"Обустава је неопходна због извођења радова, а сви учесници у саобраћају моле се да користе алтернативне правце", поручили су раније из Градске управе Приједор.
Саобраћај на овој дионици био је обустављен и претходног викенда.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
36
15
34
15
32
15
28
Тренутно на програму