"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара

26.09.2025

14:11

"Амазон" варао кориснике: "Прајм" обмана га коштала 2,5 милијарде долара
Фото: Pixabay

Амерички технолошки гигант "Амазон" пристао је да исплати укупно 2,5 милијарди долара казни и надокнада како би се нагодио са америчком Федералном трговинском комисијом (ФТЦ), која га је оптужила да је обмањивао кориснике не би ли повећао број "Прајм" претплата.

Одлука представља једну од највећих побједа ФТЦ-а против технолошких компанија и другу по величини реституцију потрошачима у историји те агенције. "Амазон" ће платити милијарду долара на име казне, док ће 1,5 милијарди бити искоришћено за исплату око 35 милиона корисника "Прајма" који су били погођени непоштеном праксом.

суд бих

Хроника

Плавшићу година затвора за пријетње Сени Узуновић

Иако је ријеч о рекордној нагодби, износ од 2,5 милијарди долара за "Амазон" је релативно безначајан – компанија толико заради свака 33 сата. Акције "Амазона" су након објаве вијести остале готово непромијењене.

Према нагодби, корисници који су се претплатили између 23. јуна 2019. и 23. јуна 2025. године преко одређених промотивних понуда, аутоматски ће добити 51 долар. Такође, право на надокнаду имаће и они који су покушали да откажу претплату, али у томе нису успјели због компликованих процедура.

Руководиоци знали, а ћутали

Истрага је показала да су "Амазонови" руководиоци интерно признали како је "привлачење претплатника помало сива зона" и да је наводити кориснике на нежељене претплате "тиха пошаст".

цик-12092025

Република Српска

СНСД и СДС затражили корисничке налоге за пријаву на изборе за предсједника Српске

Бивша предсједница ФТЦ-а Лина Кан, која је поднијела тужбу, оцијенила је да је износ нагодбе "кап у мору за 'Амазон' и велико олакшање за руководиоце који су свјесно наносили штету својим корисницима".

"Амазон" се нагодбом обавезао да уведе јасно видљиво дугме за одбијање "Прајм" претплате, као и једноставнији начин отказивања. Компанија ће морати јасније да приказује услове претплате током регистрације и да ангажује независног надзорника који ће пратити поштовање нових правила.

Компанија тврди да нагодба "углавном захтјева одржавање промјена које су већ спроведене", а не увођење нових.

Стручњаци оцјењују да нагодба неће значајно утицати на "Прајм" програм. Покренут 2005. године по цијени од 79 долара годишње, данас кошта 139 долара и остаје кључни извор раста компаније. Само у првој половини 2025. "Амазон" је од претплата остварио 23,9 милијарди долара прихода, преноси РТ Балкан.

