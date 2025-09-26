Седам људи умрло од тровања алкохолом

26.09.2025
Најмање седам људи је умрло, а троје се лијече од тровања у Лењинградској области на сјеверозападу Русије након што су конзумирали нелегални алкохол, саопштено је из руског Министарства унутрашњих послова.
Становник града Гостици, близу естонске границе, ухапшен је због сумње да је продавао алкохол својим суграђанима, саопштио је портпарол Министарства унутрашњих послова.
Према извјештајима на "Телеграму", умрло је 12 особа, а супруга кријумчара алкохола примљена је у болницу у тешком стању након што је и сама пробала производ свог мужа.
Русија је пооштрила контролу производње и продаје алкохола након што је 77 људи умрло у Сибиру пошто су пили алкохол домаће производње 2016. године.
Стручњаци из индустрије пића кажу да су раст малопродајних цијена алкохола и све већа регионална ограничења његове продаје довели до тога да се људи окрећу пићима домаће производње, што понекад има смртоносне посљедице.
