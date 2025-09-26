ФСБ спријечила атентат на официра Националне гарде, ево како је пао осумњичени

26.09.2025
10:33
Коментари:0
Федерална служба безбједности (ФСБ) и Министарство унутрашњих послова Русије привели су у Луганску руског држављанина који је, по наређењу украјинских обавјештајних агенција, планирао атентат на високорангираног припадника руске Националне гарде.
"Федерална служба безбједности Руске Федерације, заједно са руским Министарством унутрашњих послова, спријечила је атентат који су планирале украјинске обавјештајне агенције на високорангираног војног лица Федералне службе Националне гарде Руске Федерације", наводи се у саопштењу ФСБ-а.
Према подацима до којих је дошла руска безбједносна служба, становника ЛНР, рођеног 1975. године, регрутовале су украјинске обавјештајне службе.
The FSB released a video showing the arrest of a resident of the Luhansk People's Republic, allegedly recruited in Kyiv. The Russian service claims he was planning an assassination attempt on a Rosgvardia officer. pic.twitter.com/gB3kXnclHJ— Belsat in English (@Belsat_Eng) September 26, 2025
"Док је био у Луганску, грађанин је користио координате које му је дао његов украјински ментор, како би узео компоненте за склапање импровизоване експлозивне направе, која се даљински детонира", објаснили су у служби.
Истрага је утврдила да је план био да извршилац постави експлозивну направу испод службеног возила официра Националне гарде Руске Федерације, преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму