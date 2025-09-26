Тренер Партизана: Не знам гдје је играч

26.09.2025
13:33
Коментари:0
Тренер Партизана Срђан Благојевић рекао је данас, поводом недозвољеног одсуства крилног нападача "црно-бијелих", да "нема информацију гдје је Алдо Калулу и зашто није овдје".
"Немам информацију гдје је Калулу. Не појављује се од прошле репрезентативне паузе. Немам ни информацију зашто није ту. Цијели случај је са стране струке пребачен на управу клуба да ријешава проблем. Није више у мојој ингеренцији. Жао ми је што је тако, али је тако", рекао је Благојевић на данашњој конференцији за медије поводом утакмице 10. кола Суперлиге у којој Партизан сутра гостује ОФК Београду.
На питање како би екипа реаговала да се репрезентативац Демократске Републике Конго врати у тим послије толиког одсуства, Благојевић је одговорио да "није он дужан да објашњава, него играч".
"Кад се фудбалер толико дуго не појављује на тренинзима, излази из компетенције тренера и иде на виши ниво. А то су надлежни органи клуба, они доносе одлуку", закључио је Благојевић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму