Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота

Извор:
СРНА
26.09.2025
12:53
Коментари:0
Тајфун "Рагаса", једна од најјачих олуја које су погодиле Азију у посљедњих неколико година, однио је готово 30 живота на Тајвану и Филипинима и узбуркао море на јужној кинеској обали.
На Тајвану је погинуло 17 људи када су поплаве захватиле путеве и однијеле возила у једном округу, а 10 смртних случајева забиљежено је на сјеверу Филипина.
Више од два милиона људи расељено је широм провинције Гуангдонг, економског центра на југу Кине, јавила је кинеска новинска агенција Синхуа.
Метеоролошка станица у граду Чуандао забиљежила је максималне ударе вјетра од 241 километар на час, што је највише у овој области од када се води евиденција.
Невријеме је касније захватило град Јангђанг, са максималним вјетром брзине 144 километра на час, који је обарао дрвеће, а обилна киша је смањила видљивост.
