Logo

Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота

Извор:

СРНА

26.09.2025

12:53

Коментари:

0
Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота
Фото: Tanjug / AP

Тајфун "Рагаса", једна од најјачих олуја које су погодиле Азију у посљедњих неколико година, однио је готово 30 живота на Тајвану и Филипинима и узбуркао море на јужној кинеској обали.

На Тајвану је погинуло 17 људи када су поплаве захватиле путеве и однијеле возила у једном округу, а 10 смртних случајева забиљежено је на сјеверу Филипина.

Више од два милиона људи расељено је широм провинције Гуангдонг, економског центра на југу Кине, јавила је кинеска новинска агенција Синхуа.

Метеоролошка станица у граду Чуандао забиљежила је максималне ударе вјетра од 241 километар на час, што је највише у овој области од када се води евиденција.

Невријеме је касније захватило град Јангђанг, са максималним вјетром брзине 144 километра на час, који је обарао дрвеће, а обилна киша је смањила видљивост.

Подијели:

Тагови:

Супер тајфун Рагаса

Tajvan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лоша вијест за све раднике у Њемачкој

Свијет

Лоша вијест за све раднике у Њемачкој

1 ч

0
Два држављанина БиХ ухапшена у Малију, мјесец дана су у затвору и нико не зна тачно због чега

Свијет

Два држављанина БиХ ухапшена у Малију, мјесец дана су у затвору и нико не зна тачно због чега

1 ч

0
Седам људи умрло од тровања алкохолом

Свијет

Седам људи умрло од тровања алкохолом

2 ч

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

ФСБ спријечила атентат на официра Националне гарде, ево како је пао осумњичени

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

40

Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

13

37

Изгорјела викендица Јале Брата: Огласила се полиција

13

33

Тренер Партизана: Не знам гдје је играч

13

24

Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

13

13

Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner