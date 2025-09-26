Два држављанина БиХ ухапшена у Малију, мјесец дана су у затвору и нико не зна тачно због чега

Извор:
Кликс
26.09.2025
12:36
Коментари:0
Два држављанина БиХ Марио Кокоруш и Марин Петровић, иначе из Високог, ухапшена су почетком септембра у афричкој држави Мали, сазнаје Кликс.ба.
Марио Кокоруш је један од ријетких држављана БиХ који је обишао 100 земаља свијета, а овај доктор електротехнике живи у Њемачкој. Његов колега Марин Петровић је редовни професор на Машинском факултету у Сарајеву.
Према тренутним информацијама локалних медија у Малију, они су ухапшени 8. септембра у Бамаку, главном граду те афричке државе.
"У главном граду Малију ухапшена су два странца који су се представљали као Нијемци. Међутим, документи су открили њихово бх. поријекло. Хапшење се догодило у предграђу Бамака и потврдило је присуство балканских мрежа у регији. Већ смо напоменули да готово трећина кокаина који улази у Европу пролази кроз Западну Африку. За логистику се користе обална подручја и унутрашњост. Балкански кланови блиско повезани с бразилском КПК и италијанском 'Ndranghetom, одавно су изградили одрживу инфраструктуру у регији. Планери рута сада раде на терену, умјесто да остају у сјени и на нивоу 'канцеларија' у лукама. То је знак да су кругови толико усавршени да је могуће приуштити присуство оператера директно у транзитном подручју", наведено је у вијести локалног медија.
Но, како Клиx.ба сазнаје, постоје различите информације.
Једне говоре да су ухапшени због наводног уласка у забрањена подручја, а друге да се терете за кријумчарење миграната. Ништа од овога још увијек нису потврдиле институције БиХ, иако располажу са истим подацима.
Кликс незванично сазнаје да је Министарство спољних послова БиХ укључено у овај случај и да се активно ради на рјешавању проблема, но с обзиром да БиХ нема амбасаду у Малију и да мале афричке државе и саме често отежавају дипломатску комуникацију, све је веома отежано те још увијек нема потпуно тачних и прецизних информација због чега су ухапшени држављани БиХ.
Дипломате из БиХ покушавају и преко других земаља Европске уније, попут Њемачке, да дођу до конкретних информација и директних контаката са представницима Малија.
Мали је држава у западној Африци. Граничи на западу са Сенегалом, на сјеверозападу с Мауританијом, на сјевероистоку с Алжиром, на југоистоку с Нигером те на југу с Буркином Фасо, Обалом Слоноваче и Гвинејом. Сјеверни дио земље чини пустиња Сахара, а јужним, у којем живи већина становништва, протичу велике источноафричке ријеке Нигер и Сенегал.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму