Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

26.09.2025
13:40
Коментари:0
Више од 660.000 жена широм свијета дијагностицирано је с раком грлића материце током 2022. године, а више од 350.000 њих изгубило је живот. Већина ових карцинома узрокована је хуманим папилома вирусом (ХПВ), а стручњаци истичу да се болест може превенирати уколико постоји свијест о важности вакцинације.
Рак грлића материце је други водећи узрок смртности жена узраста од 20 до 44 године. У Босни и Херцеговини сваке године оболи више од 300 жена, а око 130 изгуби живот. Током 2021. године у Федерацији БиХ обољеле су 424 жене, док је 78 преминуло. У Кантону Сарајево стопа износи 20 обољелих на 100.000 становника.
"Око 80% популације на цијелој планети, ако су сексуално активни, па макар имали једног или два партнера у животу, у великој су могућности да су дошли у контакт са тим вирусом. Већина нас га може пребродити без развоја болести, али то не значи да нисмо били у контакту са њим. Све зависи од тога да ли је наш организам довољно ја", каже Ведран Першић, савјетник при Удружењу Ренесанса.
Свијет
Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота
Бројне земље успјешно се боре против ХПВ-а. Аустралија би до 2035. године могла потпуно елиминисати рак грлића материце, док сличне резултате биљеже и скандинавске државе. Истовремено, бх. љекари упозоравају да број обољелих пацијентица расте.
"Болест погађа углавном младе жене у врхунцу репродуктивног периода, не само као мајке него и у професионалном смислу. Врло је трагично губити жене због болести која је превентабилна. Свака малигна болест, па тако и рак грлића материце, изљечива је у раној фази, а прогнозе зависе од стадијума у којем се болест дијагностицира", истиче Бериса Хасанбеговић с Клинике за онкологију КЦУС-а.
Градови и општине
У Лакташима отварање најсавременије ливнице у Европи
ХПВ може изазвати и друге облике карцинома, попут рака ануса, пениса или усне шупљине. Превенција подразумијева редовне гинеколошке прегледе, ХПВ тестирање и вакцинацију.
"Вакцина покрива девет типова ХПВ-а, укључујући и оне повезане с карциномом цервикса и другим облицима карцинома. Вакцинацијом значајно смањујете ризик од ХПВ-везаних карцинома, укључујући и рак материце", појашњава Семир Вранић из АНУБиХ-а.
У Босни и Херцеговини се деветовалентна вакцина даје дјевојчицама и дјечацима узраста од 13 до 14 година.
"Вакцинације се обављају на систематским прегледима у завршним разредима основне школе, а обухват је из године у годину бољи", наглашава Асаф Салчиновић из Завода за јавно здравство Кантона Сарајево.
Хроника
Плавшићу година затвора за пријетње Сени Узуновић
Стручњаци упозоравају да резултати морају бити много бољи на нивоу цијеле државе. Док жене и даље умиру од карцинома грлића материце, тек 4% грађана свјесно је распрострањености и озбиљности ХПВ-а, пише Н1.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму