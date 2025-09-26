26.09.2025
07:49
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 рођена је 21 беба, од којих 11 дјевојчица и 10 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци 10, затим у Бијељини четири, Добоју три, а у Источном Сарајеву, Приједору, Невесињу, Градишци по једна беба.
У Бањалуци је рођено по пет дјевојчица и дјечака, у Бијељини три дјевојчице и дјечак, Добоју дјевојчица и два дјечака, Источном Сарајеву и Приједору по једна дјевојчица, Невесињу и Градишци по један дјечак.
Свијет
Беба остављена да умре у смећу, чудом преживјела: У уста јој ставили камен и залијепили га
У породилиштима у Зворнику, Фочи и Требињу није било порођаја у протекла 24 часа.
Друштво
2 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
30
09
27
09
25
09
24
09
23
Тренутно на програму