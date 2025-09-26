Logo

Д‌јеца су украс свијета: Српска богатија за 21 бебу

26.09.2025

07:49

Д‌јеца су украс свијета: Српска богатија за 21 бебу
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 рођена је 21 беба, од којих 11 д‌јевојчица и 10 д‌јечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци 10, затим у Бијељини четири, Добоју три, а у Источном Сарајеву, Приједору, Невесињу, Градишци по једна беба.

У Бањалуци је рођено по пет д‌јевојчица и д‌јечака, у Бијељини три д‌јевојчице и д‌јечак, Добоју д‌јевојчица и два д‌јечака, Источном Сарајеву и Приједору по једна д‌јевојчица, Невесињу и Градишци по један д‌јечак.

Свијет

Беба остављена да умре у смећу, чудом преживјела: У уста јој ставили камен и залијепили га

У породилиштима у Зворнику, Фочи и Требињу није било порођаја у протекла 24 часа.

