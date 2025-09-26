Logo

Данас је Свети Корнилије: Ово треба да знате дан прије Крстовдана

26.09.2025

07:23

Коментари:

0
Данас је Свети Корнилије: Ово треба да знате дан прије Крстовдана
Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Светог свештеномученика Корнилија, првог од незнабожаца који је крштен и примљен у цркву Божју.

Његов празник претходи великом Крстовдану и носи посебно духовно значење.

Ко је био Свети Корнилије?

Био је Римљанин и официр у Кесарији Палестинској. Након што га је апостол Петар крстио по небеском откровењу, Корнилије је оставио војну службу и кренуо за Христом. Апостол га је поставио за епископа и послао у град Скипсеосис, гдје је проповједао јеванђеље и претрпио многа мучења.

dzordz soros tanjug ap Ronald Zak

Свијет

Рекетирање и тероризам: Министарство правде наложило тужиоцима да истраже Сорошеву фондацију

Силом Божјом срушио је храм посвећен Аполону и крстио кнеза Димитрија и 277 људи.

Предосјећајући своју смрт, позвао је хришћане, савјетовао их и помолио се за њих, па се мирно упокојио у Господу.

Његов гроб је временом био заборављен, али се светитељ јавио епископу Троадском Силуану и открио гдје се налази. На том мјесту касније је подигнута црква, а над моштима Светог Корнилија догодила су се многа исцељења.

Молитва за здравље

Предање каже да се на овај дан вјерници моле управо његовим ријечима:

“Свети свештеномучениче Корнилије, подари мир, благостање и здравље мојим ближњима.”

Многи свједоче да су се овом молитвом, упућеном са вјером, исцијелили и од најтежих болести.

Lavrov

Свијет

Лавров: НАТО и ЕУ воде рат против Русије

Празник који претходи Крстовдану

Иако је данашњи дан обиљежен црним словом у календару, он носи тежину и снагу јер претходи великом празнику Крстовдану. Зато се у црквама окупљају верници да моле за здравље, мир и благостање својих породица, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

praznik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лавров: НАТО и ЕУ воде рат против Русије

Свијет

Лавров: НАТО и ЕУ воде рат против Русије

2 ч

0
Рекетирање и тероризам: Министарство правде наложило тужиоцима да истраже Сорошеву фондацију

Свијет

Рекетирање и тероризам: Министарство правде наложило тужиоцима да истраже Сорошеву фондацију

2 ч

0
Меч прекинула ракета из Јемена: Мицићев ефикасан деби у дресу Хапоел Тел Авива

Кошарка

Меч прекинула ракета из Јемена: Мицићев ефикасан деби у дресу Хапоел Тел Авива

2 ч

0
Истраживање показало који пол више вара

Љубав и секс

Истраживање показало који пол више вара

4 ч

0

Више из рубрике

Дани Српске у Србији

Друштво

Лукић: Бањалука центар туристичке понуде Српске

12 ч

0
У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

Друштво

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

12 ч

0
Шта је исплативије - гријање на струју или преко Топлане

Друштво

Шта је исплативије - гријање на струју или преко Топлане

13 ч

0
Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

Друштво

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

14 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

30

Ова три датума у октобру мијењају све

09

27

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

09

25

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

09

24

"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

09

23

Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner