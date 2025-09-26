Данас је Свети Корнилије: Ово треба да знате дан прије Крстовдана

26.09.2025
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Светог свештеномученика Корнилија, првог од незнабожаца који је крштен и примљен у цркву Божју.
Његов празник претходи великом Крстовдану и носи посебно духовно значење.
Био је Римљанин и официр у Кесарији Палестинској. Након што га је апостол Петар крстио по небеском откровењу, Корнилије је оставио војну службу и кренуо за Христом. Апостол га је поставио за епископа и послао у град Скипсеосис, гдје је проповједао јеванђеље и претрпио многа мучења.
Силом Божјом срушио је храм посвећен Аполону и крстио кнеза Димитрија и 277 људи.
Предосјећајући своју смрт, позвао је хришћане, савјетовао их и помолио се за њих, па се мирно упокојио у Господу.
Његов гроб је временом био заборављен, али се светитељ јавио епископу Троадском Силуану и открио гдје се налази. На том мјесту касније је подигнута црква, а над моштима Светог Корнилија догодила су се многа исцељења.
Молитва за здравље
Предање каже да се на овај дан вјерници моле управо његовим ријечима:
“Свети свештеномучениче Корнилије, подари мир, благостање и здравље мојим ближњима.”
Многи свједоче да су се овом молитвом, упућеном са вјером, исцијелили и од најтежих болести.
Иако је данашњи дан обиљежен црним словом у календару, он носи тежину и снагу јер претходи великом празнику Крстовдану. Зато се у црквама окупљају верници да моле за здравље, мир и благостање својих породица, преноси Телеграф.
