Logo

Лавров: НАТО и ЕУ воде рат против Русије

Извор:

Агенције

26.09.2025

07:21

Коментари:

0
Лавров: НАТО и ЕУ воде рат против Русије

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је синоћ да је украјинску кризу "Запад оркестрирао као рат против Русије", који води Кијев.

- Још један јасан пример је криза у Украјини коју је изазвао Запад, кроз коју НАТО и Европска унија желе да објаве и већ су објавили, стварни рат мојој земљи и директно учествују у томе - поручио је шеф руске дипломатије током министарског састанка Г20 одржаног на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, позивајући се на деценије дуге неријешене сукобе у Африци и другде.

Према његовим ријечима, одбијање Запада да се придржава принципа Повеље УН је манифестација "неоколонијалних амбиција", што доводи до повећања глобалне нестабилности и умножава број регионалних сукоба.

- Запад све очигледније игнорише принципе Повеље УН. Резултати су страшни. Ситуација на Блиском истоку се већ претворила у прави пакао. То је процјена генералног секретара УН Антонија Гутереша, са којом се Москва у потпуности слаже: Ниједан од сусједа Израела не може да се осјећа безбједно, то видимо сваки дан - упозорио је Лавров.

Он је ескалацију на Блиском истоку упоредио са украјинском кризом.

- Невиђена хуманитарна катастрофа у Гази већ је однијела животе 65.000 људи, а неки званичници УН, кажу да постоје процјене да је број жртава 10 пута већи - рекао је Лавров.

Он је подсјетио да је победа над нацизмом и јапанским милитаризмом у Другом свјетском рату, која је постигнута "уз кључну улогу Совјетског Савеза" омогућила стварање УН са циљем '"спасавања будућих генерација од пошасти рата".

Подијели:

Тагови:

NATO

Сергеј Лавров

Evropska unija

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рекетирање и тероризам: Министарство правде наложило тужиоцима да истраже Сорошеву фондацију

Свијет

Рекетирање и тероризам: Министарство правде наложило тужиоцима да истраже Сорошеву фондацију

2 ч

0
Отац затекао хорор: Пронађено тијело дјевојчице - краљице кукуруза

Свијет

Отац затекао хорор: Пронађено тијело дјевојчице - краљице кукуруза

10 ч

0
У НАТО поново узбуна: Мађари дигли борбене авионе

Свијет

У НАТО поново узбуна: Мађари дигли борбене авионе

11 ч

1
Дрон у лету

Свијет

Драма у Француској: Дронови изнад војне базе

11 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

30

Ова три датума у октобру мијењају све

09

27

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

09

25

Ово су најчешће грешке које правите приликом прања подова у вашем дому

09

24

"Моја снаја има љубавника, али мој син неће да се разведе": Вапај очајне мајке

09

23

Путин: Русија постиже успјехе на свим пољима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner