Лавров: НАТО и ЕУ воде рат против Русије

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је синоћ да је украјинску кризу "Запад оркестрирао као рат против Русије", који води Кијев.
- Још један јасан пример је криза у Украјини коју је изазвао Запад, кроз коју НАТО и Европска унија желе да објаве и већ су објавили, стварни рат мојој земљи и директно учествују у томе - поручио је шеф руске дипломатије током министарског састанка Г20 одржаног на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, позивајући се на деценије дуге неријешене сукобе у Африци и другде.
Према његовим ријечима, одбијање Запада да се придржава принципа Повеље УН је манифестација "неоколонијалних амбиција", што доводи до повећања глобалне нестабилности и умножава број регионалних сукоба.
- Запад све очигледније игнорише принципе Повеље УН. Резултати су страшни. Ситуација на Блиском истоку се већ претворила у прави пакао. То је процјена генералног секретара УН Антонија Гутереша, са којом се Москва у потпуности слаже: Ниједан од сусједа Израела не може да се осјећа безбједно, то видимо сваки дан - упозорио је Лавров.
Он је ескалацију на Блиском истоку упоредио са украјинском кризом.
- Невиђена хуманитарна катастрофа у Гази већ је однијела животе 65.000 људи, а неки званичници УН, кажу да постоје процјене да је број жртава 10 пута већи - рекао је Лавров.
Он је подсјетио да је победа над нацизмом и јапанским милитаризмом у Другом свјетском рату, која је постигнута "уз кључну улогу Совјетског Савеза" омогућила стварање УН са циљем '"спасавања будућих генерација од пошасти рата".
