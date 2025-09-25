Драма у Француској: Дронови изнад војне базе

Logo

25.09.2025

Дрон у лету
Фото: АТВ

Изнад војне базе Мурмелон-ле-Гран, која се налази у департману Марна на североистоку Француске, прошлог викенда примијећене су неидентификоване беспилотне летјелице, саопштили су данас француски званичници.

Према ријечима представника власти, ријеч је о малим беспилотним уређајима, а не о војним дроновима.

Овај инцидент је окарактерисан као "изузетан", а власти наглашавају да тренутно нема разлога да се сматра да је ријеч о активности страних држава, преноси РФИ.

Локални медији извјештавају да се овај инцидент догодио ноћу између недјеље, 21. септембра и понедјељка, 22. септембра.

Након што су примијетили неколико неидентификованих дронова, отворена је истрага, и предузете безбједносне мјере.

Територија ове француске војне базе простире се на више од 10.000 хектара.

Инцидент у Француској долази у тренутку када је неколико европских земаља пријавило сличне провокације у ваздушном простору.

Претходних дана дронови су нарушили ваздушни простор Пољске, Румуније и Естоније.

Такође, ове седмице издато је упозорење због непознатих беспилотних летјелица које су примијећене изнад војних објеката у Данској, Шведској и Норвешкој, што је довело до привремених затварања аеродрома.

