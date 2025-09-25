Logo

Како да вам кухиња буде увијек чиста?

25.09.2025

21:17

Коментари:

0
Како да вам кухиња буде увијек чиста?
Фото: Unsplash

Кухиња је срце сваког дома - простор гдје се припрема храна, окупља породица и проводи много времена.

Зато је посебно важно да буде уредна и чиста. Иако се чишћење понекад чини као бесконачан посао, уз неколико практичних навика и трикова кухиња може увијек изгледати блиставо.

1. Чистите у ходу

Најбоље правило за уредну кухињу је да не дозволите да се неред нагомила. Док чекате да се ручак скува, оперите посуђе, пребришите радну површину или посложите намирнице. Мале акције спречавају велике гомиле нереда.

2. Радне површине без мрља

Пултови и радне плоче највише трпе током кувања. Након сваке припреме хране пребришите их влажном крпом и благим средством за дезинфекцију.

Природна комбинација воде, соде бикарбоне и мало сирћета одлична је за уклањање масноће и бактерија.

3. Судопер као огледало кухиње

Судопер је мјесто које се најбрже прља, па га је потребно редовно чистити.

Након прања посуђа исперите је врућом водом и пребришите сувом крпом да не остану флеке од каменца.

Једном седмично користите лимун или сирће за додатни сјај и свјежину.

4. Посебна пажња апаратима

Рерна, фрижидер и аспиратор захтијевају редовно одржавање. Масноћа на аспиратору и шпорету може бити упорна, али мјешавина соде бикарбоне и мало воде прави чуда.

Фрижидер перите једном мјесечно и обавезно баците намирнице којима је истекао рок.

5. Подови и ормарићи

Под у кухињи треба прати барем неколико пута седмично, јер скупља мрвице и масноће.

Ормариће споља обришите меканом крпом, а унутрашњост једном у пар мјесеци детаљно очистите и организујте.

6. Организација је пола посла

Када све има своје мјесто - зачини, прибор, посуде - кухиња дјелује уредније, а чишћење је брже.

Организатори за фиоке и кутије за храну могу значајно олакшати одржавање, преносе "Вијести".

Досљедност је кључ. Ако сваког дана одвојите само десетак минута за брзо сређивање, ваша кухиња увијек ће изгледати блиставо и свјеже - а боравак у њој биће право задовољство.

Таг:

kuhinja

Коментари (0)
