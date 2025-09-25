Logo

Ова 3 ''фатална“ одговора на разговору за посао могу вас коштати радног мјеста

25.09.2025

10:56

Коментари:

0
Посао канцеларија
Фото: /Pexels

Стручњак за менаџмент и пословање Сузи Велч упозорава у колумни за CNBC да би вас три ''фатална“ одговора на разговору за посао могла коштати самог посла.

У колумни је испричала случај професионалца који је више пута одбијен све док лажни разговор није открио да је најавио свој коначни одлазак, рекавши да се нада да ће покренути сопствени посао, што она назива фаталним знаком за регрутере.

srdjan amidzic

БиХ

Амиџић о буџету: Српски новац се не може трошити без сагласности Српске

Велч тврди да одређене изјаве изазивају непосредне сумње у подобност, издржљивост и мотивацију – и нуди алтернативе које се фокусирају на усклађивање са мисијом компаније и демонстрирање начина размишљања усмјереног на раст.

Три одговора која сматра ''фаталним“ на разговору за посао су сљедећа:

1.''Желим једног дана да покренем сопствени посао“ – што сигнализира ризик од раног напуштања компаније

2.''Цијеним равнотежу између посла и приватног живота и бригу о себи“ – што се, када се представи као примарна тема, може прочитати као незаинтересованост, упркос томе што је равнотежа универзално важна

3.''Отпуштен сам као дио недавног ланчаног отпуштања у мојој компанији“, што може изазвати скептицизам о томе зашто кандидат није премјештен; боље је схватити то као лекцију и прекретницу са конкретним побољшањем, преноси Кликс.

комби-ун-срби-курти

Свијет

Покретни билборди на улицама Њујорка: Да свијет види у колико тешкој ситуацији живе Срби на КиМ

Шта рећи умјесто тога

Велчове смјернице за алтернативне одговоре гласе:

- ускладите дугорочне амбиције са улогом и компанијом тако да циљеви звуче адитивно, а не конкурентно, са потребама послодавца;

- укратко нагласите равнотежу, а затим нагласите вјештине, допринос и стандарде тима;

- ако добијете отказ, испричајте будућу причу о отпорности, учењу и утицају.

