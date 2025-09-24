Logo

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

Извор:

Б92

24.09.2025

18:02

Коментари:

0
Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

Кухињска судопера заузима централно мјесто у сваком дому. У њој се пере воће и поврће, припремају оброци, одлаже посуђе и често се користи и за много више од тога.

Управо због своје учестале употребе, судопера је и једно од најзахтјевнијих мјеста када је у питању одржавање хигијене. На њеној површини лако се стварају мрље од воде, каменац и наслаге масноће, док се у самом одводу гомилају остаци хране који могу изазвати непријатне мирисе.

Многи сматрају да је чишћење судопере заморан кућни посао, али заправо, када се примени неколико једноставних и проверених трикова, резултати могу бити видљиви већ након пар минута. Осим што ће судопера изгледати као нова, правилно чишћење спрјечава ширење бактерија и продужава њен век трајања.

Ситнице које су задужене за дуготрајан сјај

Судопера је једно од најкоришћенијих мјеста у кухињи, па није изненађење што се на њој брзо накупљају масноћа, каменац и мрље од воде. Да бисте избјегли тврдокорне наслаге, довољно је да свако вече након прања судова обришете површину сувом микрофибер крпом.

Браћа-загрљај-24092025

Породица

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

Овај једноставан корак спречава појаву флека од капљица и успорава стварање каменца, чувајући површину судопере блиставом и уредном.

Недјељни ритуал са содом бикарбоном и сирћетом

Поред дневне рутине, препоручује се и темељно чишћење бар једном недјељно. Најефикаснији природни трик је посипање соде бикарбоне по судопери, коју затим треба утрљати неабразивним сунђером.

Након тога, преливено сирће не само да уклања остатке прљавштине, већ и дезинфикује површину. Ова комбинација је природан начин да се елиминишу бактерије, а истовремено обезбеђује свежину и сјај, без употребе јаких хемикалија.

Сливник и полирање судопере

Највећи извор непријатних мириса често је управо сливник. Да бисте га одржали свјежим, повремено сипајте мјешавину вреле воде, соде бикарбоне и сирћета. Помоћу четкице за зубе очистите ивице око одвода, а четкицом за флаше унутрашњост цијеви.

Након тога, нанесите кремасти чистач или пасту на цијелу судоперу, кружним покретима истрљајте микрофибер крпом и добро исперите. На крају је осушите и исполирајте, чиме ћете добити беспријекоран сјај и судоперу која изгледа као нова.

(б92)

Подијели:

Тагови:

kuhinja

Савјети

sudoper

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

Сцена

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

2 ч

0
Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Савјети

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

2 ч

0
Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

Свијет

Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

2 ч

0
Полицајки позлило на крузеру, а онда јој је стигао шокантан рачун за лијечење

Занимљивости

Полицајки позлило на крузеру, а онда јој је стигао шокантан рачун за лијечење

2 ч

0

Више из рубрике

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Савјети

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

2 ч

0
Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

Савјети

Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

3 ч

0
7 начина да стилизујете омиљени сако: Од посла до вечерњег изласка

Савјети

7 начина да стилизујете омиљени сако: Од посла до вечерњег изласка

4 ч

0
Како направити најљепши ајвар: Провјерени рецепт са ''малим тајнама''

Савјети

Како направити најљепши ајвар: Провјерени рецепт са ''малим тајнама''

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner