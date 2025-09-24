Logo

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

Извор:

Курир

24.09.2025

17:54

Коментари:

0
Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом
Фото: Printscreen/Youtube/Pink.rs

Фолк певачица Теодора Џехверовић постала је власница другог стана који је, како је истакла, сама зарадила и купила.

Она је, иначе, већ купила један стан у Вишњичкој бањи у новоизграђеном лукс комплексу зграда. Ипак, ту се није зауставила, па је са својим пратиоцима на друштвеној мрежи Инстаграм подијелила још једну радосну вијест.

Са сузама у очима, Теодора је сада на свом Инстаграм профилу открила да је купила још један стан.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

"И купљен други стан у животу. Хвала ти, Боже", написала је пјевачица која није могла да сакрије срећу и узбуђење.

TEODORA-DŽEHVEROVIĆ-240925
TEODORA-DŽEHVEROVIĆ-240925

Подсјетимо, како су писали медији, Џехверовићева машта о куповини стана у Дубаију.

(Курир)

Подијели:

Таг:

Teodora Džehverović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Савјети

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

16 мин

0
Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

Свијет

Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

22 мин

0
Полицајки позлило на крузеру, а онда јој је стигао шокантан рачун за лијечење

Занимљивости

Полицајки позлило на крузеру, а онда јој је стигао шокантан рачун за лијечење

29 мин

0
На београдском сајму наоружања три компаније из Семберије

Република Српска

На београдском сајму наоружања три компаније из Семберије

31 мин

0

Више из рубрике

"Било је мрачно и свуда су била тијела": Глумица искрено о Чарлију Шину

Сцена

"Било је мрачно и свуда су била тијела": Глумица искрено о Чарлију Шину

1 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Познати пјевач се расплакао због Халида и његове супруге: "Нажалост, Сејда није добро"

1 ч

0
Нове промјене у жирију ''Звезда Гранда'': Сви су у шоку гледали у ову пјевачицу

Сцена

Нове промјене у жирију ''Звезда Гранда'': Сви су у шоку гледали у ову пјевачицу

2 ч

0
Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

Сцена

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

17

49

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner