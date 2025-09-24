Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

Извор:
Фолк певачица Теодора Џехверовић постала је власница другог стана који је, како је истакла, сама зарадила и купила.
Она је, иначе, већ купила један стан у Вишњичкој бањи у новоизграђеном лукс комплексу зграда. Ипак, ту се није зауставила, па је са својим пратиоцима на друштвеној мрежи Инстаграм подијелила још једну радосну вијест.
Са сузама у очима, Теодора је сада на свом Инстаграм профилу открила да је купила још један стан.
"И купљен други стан у животу. Хвала ти, Боже", написала је пјевачица која није могла да сакрије срећу и узбуђење.
Подсјетимо, како су писали медији, Џехверовићева машта о куповини стана у Дубаију.
(Курир)
