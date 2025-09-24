Logo

"Било је мрачно и свуда су била тијела": Глумица искрено о Чарлију Шину

24.09.2025

17:02

"Било је мрачно и свуда су била тијела": Глумица искрено о Чарлију Шину

Америчка глумица Тори Спелинг недавно се присјетила своје везе са Чарлијем Шином, пошто ју је глумац споменуо у својим недавно објављеним мемоарима "Књига Шина", Спелинг је одлучила да исприча своју верзију њиховог познанства у подкасту "misSpelling".

Присјетила се да су били на састанку који је организовао њихов заједнички пријатељ Кевин, кога је Спелинг (52) описала као "њеног најбољег пријатеља од њихових 15 година".

"Када смо обоје живјели у Вилширу, било је вријеме када се Кевин спријатељио са њим док су обоје били тријезни. Трудили су се да буду тријезни и Кевин је рекао: 'Чарли жели да те позове да изађеш'", присјетила се.

Присјетила се да је била "нервозна", па је организовала да Кевин и његови родитељи буду присутни на њеном састанку са Шином.

"Тек смо се упознавали и то није био прави састанак, и цитирам, али било је као да покушавају да нас смјесте", објаснила је.

Спелинг је описала Шина као "незамисливо интелигентног" и "шармантног, паметног, смијешног и духовитог" док се присјећала њиховог заједничког времена.

То су била "добра времена" која су дијелили, али Спелинг је подијелила и нека од мање него пријатних сјећања која има на глумца усред његове борбе са зависношћу.

"А онда је лош тренутак био када ме је Кевин позвао: 'Сиђи доле. Чарли прави журку. Мораш да дођеш, молим те'", присјетила се.

Спелинг је рекла да су она и њени пријатељи одлучили да оду на брзи секс, и када су стигли до Шинових врата, он је наводно "држао неку врсту уређаја" за који је касније открила да је "лула за крек", коју је, како тврди, понудио њој и њеној пријатељици.

"Мислила сам да се шали и мислила сам да је смијешно", рекла је, признајући да се плашила "непријатне" сцене у његовом стану, гдје је "било мрачно и свуда су била тијела".

Рекла му је да не жели крек, а он јој је рекао да имају сву дрогу у понуди. Даље тврди да је Шин изгубио интересовање и оставио је када му је рекла да неће узимати никакве дроге.

Подсјећања ради, Шин је искрено размишљао о животу и успонима и падовима своје каријере и приватног живота, како у својим мемоарима, који су објављени 9. септембра, тако и у дводелном документарцу Нетфликса, познатом као "алиас Чарли Шин", који је премијерно приказан 10. септембра, преноси Кликс.

