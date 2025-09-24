Нове промјене у жирију ''Звезда Гранда'': Сви су у шоку гледали у ову пјевачицу

Извор:
Блиц
24.09.2025
15:47
Данас се на Кошутњаку снима нова емисија музичког такмичења "Звезде Гранда", гдје је дошло до измјена у жирију.
Млада пјевачица Сања Вучић мијења старију колегиницу Ану Бекуту, па је многе изненадило када се појавила испред студија.
- Мијењам Ану Бекуту по први пут ове године и радујем се - рекла је кратко пјевачица Сања Вучић која је дошла дотјерана, на штиклама.
