Нове промјене у жирију ''Звезда Гранда'': Сви су у шоку гледали у ову пјевачицу

Блиц

24.09.2025

15:47

Нове промјене у жирију ''Звезда Гранда'': Сви су у шоку гледали у ову пјевачицу
Фото: Youtube screenshot

Данас се на Кошутњаку снима нова емисија музичког такмичења "Звезде Гранда", гдје је дошло до измјена у жирију.

Млада пјевачица Сања Вучић мијења старију колегиницу Ану Бекуту, па је многе изненадило када се појавила испред студија.

- Мијењам Ану Бекуту по први пут ове године и радујем се - рекла је кратко пјевачица Сања Вучић која је дошла дотјерана, на штиклама.

