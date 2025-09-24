Алкараз на путу да сруши велики Ђоковићев рекорд

Извор:
н1инфо.рс
24.09.2025
15:42
Коментари:0
До краја тениске сезоне остала су још два мјесеца, а Карлос Алкараз је на добром путу да обори финансијски рекорд Новака Ђоковића стар десет година. Ђоковић је 2015. године зарадио 21.146.145 долара, што је још увијек највећи износ који је један тенисер инкасирао током једне сезоне.
Шпанац је до сада зарадио 15.631.652 долара, што га чини најплаћенијим тенисером у 2025. години. Но, сезона још није завршена, а Алкараз има прилику да заради и додатне бонусе, који би га могли приближити или чак пребацити поменути Ђоковићев рекорд.
Алкараз ових дана наступа на турниру у Токију, гдје награда за побједника износи 416.365 долара, али у игри је бонус од милион долара за најуспјешнијег играча на АТП 500 турнирима.
До сада је освојио титуле у Ротердаму и на Квинсу, а играо је и финале у Барселони. Тренутно је водећи на тој листи с отприлике 400 поена више од најближих конкурената – Андреја Рубqева и Алекса де Минора, који тренутно наступају у Пекингу.
Алкараз, с друге стране, није пријављен за Беч ни Базел, преостале турнире ове категорије, па му је резултат у Токију од пресудног значаја.
Шпанац има шансу да освоји и бонус од 4,5 милиона долара ако наступи на преостала два Мастерс 1000 турнира – у Шангају и Паризу – без неоправданих изостанака.
Иако је пропустио Торонто, то му је умањило бонус, док се прескакање Мадрида није рачунало негативно јер је одрадио промотивне активности у шпанској пријестолници.
Реална прилика за више од 20 милиона долара зараде
Уколико оствари добре резултате у Шангају, Паризу и на завршном Мастерсу у Торину, Алкараз би врло лако могао надмашити границу од 20 милиона долара и потенцијално оборити Ђоковићев сезонски рекорд из 2015. године.
Један други Ђоковићев рекорд и даље дјелује недостижно – укупна каријерна зарада од 190.194.053 долара, далеко испред Роџера Федерера (134.946.100) и Рафала Надала (130.594.339).
(Н1)
Најновије
Најчитаније
18
03
18
02
17
57
17
54
17
49
Тренутно на програму