Logo

Алкараз: Не размишљам о Ђоковићу

24.09.2025

13:48

Коментари:

0
Алкараз: Не размишљам о Ђоковићу
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Шпански тенисер Карлос Алкараз открио је да о Ђоковићу и његовим подвизима.

Шпански тенисер Карлос Алкараз је допутовао је у Јапан, где је већ на самом почетку осјетио топлину домаће публике.

Иако му је ово прва посјета "земљи излазећег сунца", млади ас ужива огромну популарност, будући да је тенис међу омиљеним спортовима јапанске публике.

Арина Сабаленка

Тенис

Сабаленка се избламирала пред Алкаразом: ''Много ми је жао''

На конференцији за медије, Алкараз је био расположен и на питање о томе да ли себе види као будућу легенду, одговорио је скромно.

"Често ме питају који је мој циљ као тенисера. Увијек кажем да бих волио да једног дана будем ‘за истим столом’ са великим легендама овог спорта. Али то није нешто о чему размишљам сада. Свјестан сам шта сам већ постигао, али ништа не узимам здраво за готово. Нико не може да предвиди шта ће се десити у будућности. Не размишљам о Ђоковићевих 24 гренд слема или нечему сличном".

Пред њим је сада изазов на турниру у Токију, гд‌је ће у четвртак у првом колу одмјерити снаге са Аргентинцем Себастијаном Баезом.

Подијели:

Тагови:

Карлос Алкараз

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Изашла нова АТП листа: Ево гд‌је је Ђоковић

Тенис

Изашла нова АТП листа: Ево гд‌је је Ђоковић

5 ч

0
Славни тенисер нема дилему: "Он је најбољи играч свих времена!"

Тенис

Славни тенисер нема дилему: "Он је најбољи играч свих времена!"

6 ч

0
Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

Тенис

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

20 ч

1
Пала одлука: Ђоковић игра на мастерсу у Шангају

Тенис

Пала одлука: Ђоковић игра на мастерсу у Шангају

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

18

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

15

15

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

15

09

Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе

15

09

Минић: Ако имамо консензус да завршимо расправу

15

06

Стручњаци упозоравају: Ковид је био само најава катастрофе која слиједи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner