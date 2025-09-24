Алкараз: Не размишљам о Ђоковићу

24.09.2025
13:48
Шпански тенисер Карлос Алкараз открио је да о Ђоковићу и његовим подвизима.
Шпански тенисер Карлос Алкараз је допутовао је у Јапан, где је већ на самом почетку осјетио топлину домаће публике.
Иако му је ово прва посјета "земљи излазећег сунца", млади ас ужива огромну популарност, будући да је тенис међу омиљеним спортовима јапанске публике.
На конференцији за медије, Алкараз је био расположен и на питање о томе да ли себе види као будућу легенду, одговорио је скромно.
"Често ме питају који је мој циљ као тенисера. Увијек кажем да бих волио да једног дана будем ‘за истим столом’ са великим легендама овог спорта. Али то није нешто о чему размишљам сада. Свјестан сам шта сам већ постигао, али ништа не узимам здраво за готово. Нико не може да предвиди шта ће се десити у будућности. Не размишљам о Ђоковићевих 24 гренд слема или нечему сличном".
Пред њим је сада изазов на турниру у Токију, гдје ће у четвртак у првом колу одмјерити снаге са Аргентинцем Себастијаном Баезом.
