Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је четврто мјесто на најновијој АТП листи са 4.830 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 11.540.
АТП је објавио ранг листу најбољих тенисера свијета послије завршетка турнира у Ченгдуу и Хангжуу. Италијан Јаник Синер је други тенисер свијета са 10.780 поена, док се Нијемац Александар Зверев налази на трећој позицији са 5.930 бодова. Ђоковић је четврти тенисер свијета, а иза њега слиједе Американци Тејлор Фриц и Бен Шелтон, Британац Џек Дрејпер, Аустралијанац Алекс де Минор, Италијан Лоренцо Музети и Рус Карен Хачанов.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за једну позицију и тренутно се налази на 46. мјесту на АТП листи са 1.086 бодова. Хамад Међедовић је поправио пласман за три позиције и сада је 63. играч свијета са 883 поена, док је Ласло Ђере пао на 83. мјесто са 766 бодова, преноси Танјуг.
