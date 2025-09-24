Logo

Изашла нова АТП листа: Ево гд‌је је Ђоковић

24.09.2025

09:55

Коментари:

0
Изашла нова АТП листа: Ево гд‌је је Ђоковић
Фото: Танјуг / АП

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је четврто мјесто на најновијој АТП листи са 4.830 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 11.540.

АТП је објавио ранг листу најбољих тенисера свијета послије завршетка турнира у Ченгдуу и Хангжуу. Италијан Јаник Синер је други тенисер свијета са 10.780 поена, док се Нијемац Александар Зверев налази на трећој позицији са 5.930 бодова. Ђоковић је четврти тенисер свијета, а иза њега слиједе Американци Тејлор Фриц и Бен Шелтон, Британац Џек Дрејпер, Аустралијанац Алекс де Минор, Италијан Лоренцо Музети и Рус Карен Хачанов.

ILU-POLICIJA-SAD-170925

Свијет

Тренер упуцан током бејзбол утакмице

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за једну позицију и тренутно се налази на 46. мјесту на АТП листи са 1.086 бодова. Хамад Међедовић је поправио пласман за три позиције и сада је 63. играч свијета са 883 поена, док је Ласло Ђере пао на 83. мјесто са 766 бодова, преноси Тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

ATP lista

teniser

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Славни тенисер нема дилему: "Он је најбољи играч свих времена!"

Тенис

Славни тенисер нема дилему: "Он је најбољи играч свих времена!"

3 ч

0
Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

Тенис

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

16 ч

1
Пала одлука: Ђоковић игра на мастерсу у Шангају

Тенис

Пала одлука: Ђоковић игра на мастерсу у Шангају

21 ч

1
Познат сљедећи турнир Новака Ђоковића

Тенис

Познат сљедећи турнир Новака Ђоковића

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner