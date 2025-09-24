Славни тенисер нема дилему: "Он је најбољи играч свих времена!"

24.09.2025
08:53
Славни шведски тенисер Бјорн Борг нема никакву дилему да је Новак Ђоковић највећи свих времена.
Иако је то чињеница која лако може да се докаже - просто Ђоковић је освојио 24 гренд слема, провео највише недјеља на врху АТП листе, има олимпијско злато, највише мастерса и бољи међусобни скор од својих највећих ривала - ипак постоје они којима то не одговара и покушавају да пронађу нове аргументе којима ће их "побити".
За сада, нико није могао да убиједи Бјорна Борга да промијени мишљење, тако да је без икаквог увијања у интервјуу за британски "Скај Спорт" рекао оно што би чешће морало да се понавља - Новак Ђоковић је највећи и крај приче.
"Мислим да по начину на који игра, Новак Ђоковић је за мене највећи играч који је икада играо тенис", рекао је Борг који је потом "увриједио" навијаче Роџера Федерера и Рафаела Надала који су се надали да ће њихове миљенике похвалити и ставити испред Ђоковића: "А друго мјесто припада Федереру и Надалу. Они дијеле друго мјесто".
Борг је у своје вријеме био фантастичан играч, освојио је 11 гренд слемова, али се потом повукао са 26 година јер није могао више да поднесе притисак своје популарности. Зато не може да вјерује да Ђоковић још игра.
"Невјероватно је како може да игра такав тенис са 38 година. Веома сам импресиониран. Знам да жели да освоји тај 25. гренд слем. Надам се да ће играти још годину дана, бар и сљедеће године, јер тенис који игра... Биће тешко против Јаника Синера и Карлоса Алкараза и још неких других играча, али ипак, он то може", додао је Борг.
Бјорн Борг (69) недавно је објавио да има рак простате. Књига под називом "Hjärtslag" садржи његову животну исповијест и изашла је 18. септембра. Шведска издавачка кућа која ће је издати обећала је читаоцима да ће славни Борг први пут у њој испричати читаву животну причу, гдје ће такође открити и детаље борбе са опаком болешћу, преноси Мондо.
