Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Иако је ниво ријеке Дрине у опадању, у Зворнику је и даље на снази ванредна ситуација због плављења неколико насеља у приобалном појасу и проблемима са снабдијевањем електричном енергијом и водом. Све надлежне екипе су на терену како би се помогло становништву, а формирана је и Комисија за процјену штете.
На подручју Фоче укинута је ванредна ситуација. Водостаји Ћехотине, Дрине и осталих ријека су се стабилизовали.
Изливање Дрине у насељу Терминал поплавило је три куће, а вода је ушла и у бројна дворишта.
Због нестанка електричне енергије отежано је и снабдијевање водом појединих дијелова градског подручја и појединих насеља, што је био разлог протеста групе мјештана из Пилице.
Један од разлога за насталу ситуацију у Зворнику је и недовољна координација субјеката који управљају системима у сливу ријеке Дрине, сматрају у градској управи.
Укинута ванредна ситуација: Стабилизовани водостаји ријека на подручју Фоче
"Проблем тим људима се мора ријешити. Сваки пут када вода пређе 2.500 кубних метара, огроман појас Дрине може да пробије обалоутврду и врати се у то насеље", рекао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.
Екипе Електро-Бијељине су на терену и отклањају кварове. Моле се грађани за стрпљење, јер се цијели регион суочава са озбиљним проблемима изазваним временским непогодама.
"Није то само код нас, у окружењу је невријеме направило веће проблеме него Електро-Бијељини. Ми не напуштамо ни један квар док се не поправи", нагласио је извршни директор за теренске операције Електро-Бијељине Милан Лукић.
Електричари раде у изузетно тешким условима и уз помоћ бренера уклањају лед са електроенергетске инфраструктуре, улажући максималне напоре на санацији мреже.
