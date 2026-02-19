Logo
Комшије због несносног смрада обиле стан, унутра затекле ужасан призор

Телеграф

19.02.2026

18:44

Комшије због несносног смрада обиле стан, унутра затекле ужасан призор
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

У београдској општини Врачар, у Улици Младе Босне број 16, откривено је тијело у фази распадања након што су комшије реаговале због јаког и непријатног мириса који се данима ширио зградом, незванично сазнаје Телеграф.

Према информацијама до којих се дошло незваничним путем, станари су, забринути због све интензивнијег смрада, одлучили насилно отворити врата стана из којег се неугодан мирис ширио. Након уласка, затекли су тијело у поодмаклој фази распадања.

За сада нема званичних података о идентитету преминуле особе, нити су познате околности под којима је смрт наступила.

Надлежне службе обавиле су увиђај, а више информација очекује се након званичних резултата истраге.

(Телеграф)

пронађено тијело

Београд

20

08

Трамп: Рат је готов, предајте оружје

20

06

Куп "Мирза Делибашић": У петак почиње завршни турнир у Борику

19

55

Познати састави за меч Звезда Лил

19

43

Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

19

32

Бијељински пољопривредници још чекају исплату дуговања

