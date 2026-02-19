Комшије због несносног смрада обиле стан, унутра затекле ужасан призор

Извор:
Телеграф
19.02.2026
18:44
Коментари:0
У београдској општини Врачар, у Улици Младе Босне број 16, откривено је тијело у фази распадања након што су комшије реаговале због јаког и непријатног мириса који се данима ширио зградом, незванично сазнаје Телеграф.
Према информацијама до којих се дошло незваничним путем, станари су, забринути због све интензивнијег смрада, одлучили насилно отворити врата стана из којег се неугодан мирис ширио. Након уласка, затекли су тијело у поодмаклој фази распадања.
За сада нема званичних података о идентитету преминуле особе, нити су познате околности под којима је смрт наступила.
Надлежне службе обавиле су увиђај, а више информација очекује се након званичних резултата истраге.
(Телеграф)
БиХ
1 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
9 ч0
Србија
10 ч0
Србија
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму