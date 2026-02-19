Просуо се камион пун пива: Пут потпуно прекривен алкохолом

Извор:
Телеграф
19.02.2026
09:51
Коментари:0
Необична саобраћајна незгода догодила се јутрос на путу Чачак - Краљево у мјесту Јарчујак, након које је цијела саобраћајница прекривена алкохолом.
Како наводе на друштвеним мрежама, до незгоде је дошло када је камионџија просуо камион пун пива.
Република Српска
Вишковић упутио телеграме саучешћа породицама Караџић и Паравац
"Блокада на путу Чачак - Краљево у мјесту Јарчујак. Камионџија просуо пун камион пива", пише Инстаграм страница "192_рс".
Како се види на фотографијама са лица мјеста, цијели пут је потпуно прекривен зеленим гајбама и расутим пивом.
У овом дијелу саобраћај је тренутно блокиран.
Србија
2 ч0
Србија
15 ч0
Србија
17 ч1
Србија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму