Logo
Large banner

Вишковић упутио телеграме саучешћа породицама Караџић и Паравац

Извор:

АТВ

19.02.2026

09:45

Коментари:

0
Вишковић упутио телеграме саучешћа породицама Караџић и Паравац
Фото: Уступљена фотографија

Вршилац дужности директора Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске, Радован Вишковић упутио је телеграме саучешћа породицама Љиљане Зелен Караџић и Борислава Паравца.

У телеграму саучешћа породици Караџић, Вишковић је поручио да ће Љиљану Зелен Караџић српски народ памтити не само као врсног љекара и хуманисту, већ и као примјер снаге, пожртвованости и достојанства у тешким временима, како за њу, тако и за цијелу породицу.

"Одлазак родитеља, ма колико година имали и они и ми је ненадокнадив губитак за сваког човјека. А одлазак мајке посебна је врста губитка и бола, који остаје као вјечни ожиљак и свакодневно подсјећање на чињеницу колико је кратко вријеме, које имамо са нама најдражима", написао је Вишковић у телеграму саучешћа породици Караџић.

Изразе саучешћа Вишковић је упутио и породици некадашњег српског члана Предсједништва БиХ Борислава Паравца, који је преминуо јуче.

жичара јахорина

Регион

Огласио се Олимпијски центар Јахорина о незгоди у којој је повријеђено дијете

Вишковић је поручио да ће покојни Паравац у памћењу српског народа остати као примјер мудрог, искусног и преданог политичара који је обављајући најзначајније политичке функције увијек бирао оно најбоље за свој народ.

"Остаће упамћена његова одлучност у одбрани националних интереса и позиције Републике Српске, док је обављао дужност српског члана Предсједништва БиХ. Његов одлазак оставља огромну празнину у срцима његовим најближих, али и у политичком животу Добоја и цијеле Републике Српске", навео је Вишковић.

Подијели:

Тагови :

Радован Вишковић

Љиљана Зелен Караџић

Радован Караџић

telegram saučešća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

dijete pada sa žičare na jahorini video

Регион

Огласио се Олимпијски центар Јахорина о незгоди у којој је повријеђено дијете

40 мин

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић преселила у хотел: Шта је са станом од 500.000 евра?

41 мин

0
Покушао избјећи казну: Давао мито полицији па ухапшен

Хроника

Покушао избјећи казну: Давао мито полицији па ухапшен

42 мин

0
Добили сте отказ или затворили фирму: Сазнајте како до накнаде

Економија

Добили сте отказ или затворили фирму: Сазнајте како до накнаде

48 мин

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик поручио сарајевским политичарима: Бањалука неће бити ваше уточиште од бијеса народа

2 ч

2
Јелена Пајић Баштинац

Република Српска

Пајић Баштинац за АТВ: Избором Карана за предсједника грађани одбранили своје право

2 ч

0
Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

Република Српска

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет

2 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Распада се дејтонска БиХ, не може опстати нешто што нема легитимитет сва три народа

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

10

14

Завршена драма у ауто сервису: Власник ријешен да одбрани свој плац на који је стављена хипотека

10

09

Више није боље: Колико новца треба имати на текућем рачуну

10

06

Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

10

01

Горио погон пелета у Новом Граду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner