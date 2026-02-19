Вишковић упутио телеграме саучешћа породицама Караџић и Паравац

Извор:
19.02.2026
Вршилац дужности директора Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске, Радован Вишковић упутио је телеграме саучешћа породицама Љиљане Зелен Караџић и Борислава Паравца.
У телеграму саучешћа породици Караџић, Вишковић је поручио да ће Љиљану Зелен Караџић српски народ памтити не само као врсног љекара и хуманисту, већ и као примјер снаге, пожртвованости и достојанства у тешким временима, како за њу, тако и за цијелу породицу.
"Одлазак родитеља, ма колико година имали и они и ми је ненадокнадив губитак за сваког човјека. А одлазак мајке посебна је врста губитка и бола, који остаје као вјечни ожиљак и свакодневно подсјећање на чињеницу колико је кратко вријеме, које имамо са нама најдражима", написао је Вишковић у телеграму саучешћа породици Караџић.
Изразе саучешћа Вишковић је упутио и породици некадашњег српског члана Предсједништва БиХ Борислава Паравца, који је преминуо јуче.
Вишковић је поручио да ће покојни Паравац у памћењу српског народа остати као примјер мудрог, искусног и преданог политичара који је обављајући најзначајније политичке функције увијек бирао оно најбоље за свој народ.
"Остаће упамћена његова одлучност у одбрани националних интереса и позиције Републике Српске, док је обављао дужност српског члана Предсједништва БиХ. Његов одлазак оставља огромну празнину у срцима његовим најближих, али и у политичком животу Добоја и цијеле Републике Српске", навео је Вишковић.
