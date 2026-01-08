Зворник ће формирати комисију за процјену штете од поплава

Извор:
У Зворнику ће бити формирана комсија за процјену штете од поплава на објектима и аутомобилима која ће на терен изаћи чим се стекну услови, закључио је данас Градски штаб за ванредне ситуације.
Командант Штаба Бојан Ивановић рекао је новинарима да ће приоритет у наредном периоду бити изградња обалоутврде на Дрини како би се заштитило насеље Терминал јер мора бити ријешен вишегодишњи проблем суграђана у том дијелу града.
Он је нагласио да је један од разлога поплава била и недовољна координација субјеката који управљају системима у сливу Дрине.
- Изливање Дрине у насељу Терминал код Каракаја поплавило је три куће, а вода је ушла и у велики броја дворишта. Вода се излила и у викенд-насељу у Шепку, као и на паркинг градске плаже - навео је Ивановић, који је градоначелник Зворника.
Он је рекао да су због енормног броја кварова на електромрежи у протеклим данима усљед снијега забиљежени проблеми са испоруком електричне енергије у 20 зворничких мјесних заједница и додао да струју тренутно немају становници Дрињаче, Зелиња, Сопотника, Каменице, Китовница, Крижевића и дијела Грбаваца и Глумине.
- Не можемо говорити да су сњежне падавине једини кривац. Припремни послови нису одрађени како је требало уочи екстремних услова. Људи су, нажалост, три, четири дана без струје. Због ових проблема са електричном енергијом, настали су и проблеми са водоснабдијевањем - напоменуо је Ивановић.
Он је додао да у овим насељима, као и у дијеловима градске зоне и насељу Пилица, тренутно није уредно водоснабдијевање.
- Екипе електричара Теренске јединице Зворник, која дјелује у оквиру Електро-Бијељине, раде у изузетно тешким условима и, уз помоћ бренера, уклањају лед са електроенергетске инфраструктуре, улажући максималне напоре на санацији електро-мреже - рекао је Ивановић.
Ивановић је рекао и да је једна од тема Градског штаба за ванредне ситуације било и питање издвајања Зворника из "Електро-Бијељине" и формирање предузећа за подручје бирчанске регије која има више од 150.000 становника, односно потрошача струје.
- У Зворнику функционише само Теренска јединица, док су сва одлучивања у Бијељини и, буквално, без њихове сагласности не можемо да радимо ни послове за које сматрамо да су приоритетни - истакао је Ивановић.
Он је рекао да је та иницијатива раније покретана, али да се због неких разлога одустало, те нагласио да се то питање поново намеће као приоритетно за Зворник јер је евидентно да садашњи систем не функционише и да је кординација рјешавања проблема отежана.
- Нама, као граду, везане су руке, док се у Бијељини не донесу одлуке, док се не испоруче резервни дијелови и потребан материјал, не можемо ништа да радимо, а струје нема, док су потрошачи све више незадовољни - рекао је Ивановић.
Он је истакао да је сазнао да су у Пилици и другим насељима на сјеверу града заказани протести мјештана управо због нередовне испоруке електричне енергије и додао да је Зворник најмање крив за то.
- Потрошачи хоће редовну испоруку струје, наравно, редовно је плаћају, али одговорност није само на Зворнику који је и највише заинтересован да струја буде редовно испоручивана грађанима на подручју града - рекао је Ивановић.
Ивановић је нагласио да је водостај Дрине у опадању и да је тренутни проток на Хидролектрани "Мали Зворник" 1.900 метара кубних у секунди и додао да је и узводно смањен доток Дрине на Хидроелектрани "Бајина Башта".
