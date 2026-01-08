Logo
Large banner

Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

08.01.2026

16:26

Коментари:

0
Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике
Фото: АТВ

Делегација Србије, предвођена премијером Ђуром Мацутом, допутовала је у Бањалуку гдје ће присуствовати обиљежавању Дана Републике Српске.

Делегацију Србије на бањалучком аеродрому дочекао је потпредсједник Владе Српске Ален Шеранић, објавила је Влада на Иксу.

У сједишту Владе Републике Српске биће одржан састанак премијера Српске Саве Минића и Мацута.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Република Српска

У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

Делегација Србије присуствоваће и свечаној академији у спортској дворани "Борик", а потом и свечаном пријему у сједишту Владе Српске.

Подијели:

Тагови:

Ђуро Мацут

Ален Шеранић

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Убијен тинејџер

Србија

Ово је осумњичени за убиство на Божић: Младићу (18) из чиста мира пререзао врат

5 ч

0
Излио се Ибар у Косовској Митровици

Србија

Излио се Ибар, грађани се евакуишу

5 ч

0
Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Србија

Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

5 ч

0
Са тржишта хитно повучен електрични тротинет: Постоји велика опасност од повреда

Србија

Са тржишта хитно повучен електрични тротинет: Постоји велика опасност од повреда

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

20

40

Стевандић: Српска јача сваког дана

20

30

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

20

23

Масовни протести у Ирану, срушен интернет

20

15

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner