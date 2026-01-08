Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

08.01.2026
Делегација Србије, предвођена премијером Ђуром Мацутом, допутовала је у Бањалуку гдје ће присуствовати обиљежавању Дана Републике Српске.
Делегацију Србије на бањалучком аеродрому дочекао је потпредсједник Владе Српске Ален Шеранић, објавила је Влада на Иксу.
У сједишту Владе Републике Српске биће одржан састанак премијера Српске Саве Минића и Мацута.
Делегација Србије присуствоваће и свечаној академији у спортској дворани "Борик", а потом и свечаном пријему у сједишту Владе Српске.
