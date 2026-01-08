Logo
Комби се закуцао у аутомобил са бебом и двоје мале дјеце

Извор:

Телеграф

08.01.2026

16:20

Комби се закуцао у аутомобил са бебом и двоје мале дјеце
Фото: Танјуг

Данас у поподневним часовима, на дионици ауто-пута Е-75 код моста Бешка у Србији, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали комби и путничко моторно возило. Захваљујући срећним околностима, у удесу није било страдалих нити теже повријеђених лица.

Детаљи инцидента

Незгода се догодила око 14.30 часова у смјеру од Ковиља ка Београду. Према незваничним информацијама са лица мјеста, до контакта је дошло када је возач комби возила, под још увијек неразјашњеним околностима, ударио у задњи дио аутомобила који се кретао испред њега.

Доктор болница

Здравље

Седмично око 10.000 пријављених случајева респираторних инфекција

Медицинска интервенција

На мјесто догађаја брзо је изашла екипа хитне помоћи. Иако путници нису показивали видљиве знакове повреда, медицинско особље је донијело одлуку о транспорту мајке и дјеце ради детаљне опсервације.

У Клинички центар Војводине превентивно су упућени женска особа стара 35 година, троје дјеце узраста пет година, три године и беба рођена 2025. године.

"С обзиром на то да је ријеч о дјеци веома младог узраста, протокол налаже превентивни преглед у клиничким условима како би се искључиле било какве унутрашње повреде", наводи извор близак истрази.

Учионица

Свијет

Затварају се школе због снијега

Саобраћај и увиђај

Припадници саобраћајне полиције извршили су увиђај на лицу мјеста. Током трајања поступка, саобраћај на мосту Бешка у смјеру ка главном граду био је привремено отежан и одвијао се једном траком, што је довело до стварања мањих колона.

Швајцарска пожар Нова година

Свијет

Власница бара смрти бјежи са касом пуном новца док људи горе? Откривени нови језиви детаљи

Нормализација саобраћаја успостављена је око 16.00 часова. Тачан узрок незгоде биће познат након завршетка званичне истраге.

