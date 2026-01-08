Комби се закуцао у аутомобил са бебом и двоје мале дјеце

Извор:
Данас у поподневним часовима, на дионици ауто-пута Е-75 код моста Бешка у Србији, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовали комби и путничко моторно возило. Захваљујући срећним околностима, у удесу није било страдалих нити теже повријеђених лица.
Незгода се догодила око 14.30 часова у смјеру од Ковиља ка Београду. Према незваничним информацијама са лица мјеста, до контакта је дошло када је возач комби возила, под још увијек неразјашњеним околностима, ударио у задњи дио аутомобила који се кретао испред њега.
На мјесто догађаја брзо је изашла екипа хитне помоћи. Иако путници нису показивали видљиве знакове повреда, медицинско особље је донијело одлуку о транспорту мајке и дјеце ради детаљне опсервације.
У Клинички центар Војводине превентивно су упућени женска особа стара 35 година, троје дјеце узраста пет година, три године и беба рођена 2025. године.
"С обзиром на то да је ријеч о дјеци веома младог узраста, протокол налаже превентивни преглед у клиничким условима како би се искључиле било какве унутрашње повреде", наводи извор близак истрази.
Припадници саобраћајне полиције извршили су увиђај на лицу мјеста. Током трајања поступка, саобраћај на мосту Бешка у смјеру ка главном граду био је привремено отежан и одвијао се једном траком, што је довело до стварања мањих колона.
Нормализација саобраћаја успостављена је око 16.00 часова. Тачан узрок незгоде биће познат након завршетка званичне истраге.
