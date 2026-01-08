Власница бара смрти бјежи са касом пуном новца док људи горе? Откривени нови језиви детаљи

Извор:
Индекс
08.01.2026
15:57
Коментари:0
Власница клуба „Le Constellation“, Џесика Морети, наводно је побјегла из запаљеног објекта у Кран Монтани у Швајцарској, у којем је током новогодишње ноћи страдало 40 људи, углавном младих. Надзорне камере су забиљежиле да је Морети изашла из клуба носећи касу са новцем у рукама, пише италијански лист Република.
Свједоци су такође рекли да је власница бјежала чврсто стежући касу у рукама док су гости били захваћени пламеном. Зато полиција прегледа све доступне снимке из клуба, наравно укључујући и оне са надзорних камера које су првенствено покривале улаз у бар.
Crans-Montana: "Certaines preuves ont été occultées", estime cet avocat de famille victimes de l'incendie pic.twitter.com/fuc1AHEitM— BFM (@BFMTV) January 7, 2026
Према досадашњим информацијама, Морети је у тренутку пожара била у клубу са сином из првог брака, који је такође био шеф особља, а и сама је задобила опекотине на руци. Њен супруг и сувласник клуба, Жак, у том тренутку је био у другом простору.
Снимци уличних камера наводно показују драматично различито понашање мајке и сина. Док је младић унутра покушавао да разбије плексиглас панеле на веранди како би ослободио заробљене госте, она је, како се види на снимку, побјегла на улицу - са касом у рукама.
Ако се потврди аутентичност снимка, овај детаљ би могао значајно погоршати правни положај власнице. Она и њен супруг Жак оптужени су за убиство из нехата, наношење тјелесних повреда и подметање пожара, а власник бара сада би могао да се суочи и са оптужбама за непружање помоћи.
Тужилац Беатрис Пилу такође разматра повећање оптужби како би укључила могуће намјеру за оба осумњичена. Неколико елемената указује на то да су власници били свјесни огромног ризика за госте: од лако запаљивих материјала који су коришћени за плафон и затворених излаза за случај опасности, до потпуног недостатка система заштите од пожара и апарата за гашење пожара.
Полиција испитује бројне снимке у потрази за одговорима на питање шта се тачно догодило у кобним минутима између избијања пожара и ватрене олује.
Анализа би такође могла довести до промјене оптужбе против власника, породице Морети, од нехата до намјерног изазивања опасности, с обзиром на то да се сумња да су знали за ризике, али нису учинили ништа да их спријече, извјештава Il Mesađero.
Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.— Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026
Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV
Истражитељи су посебну пажњу посветили и старијим снимцима, попут оног са дочека Нове године 2020.
На њима се види како се боце са распршивачем подижу према звучно изолованом спуштеном плафону у клубу Le Constellation, док члан особља два пута упозорава: „Пазите на пјену“.
Ово, према тужилаштву, може бити кључни доказ да су власници били свјесни опасности, а оптужбе би им могле донијети и до 20 година затвора.
Још један видео, снимљен у ноћи трагедије, приказује конобарицу са црном кацигом на глави, која сједи на раменима младића, подиже боцу са распршивачем према плафону, изазивајући пламен.
Ниједан од до сада прегледаних снимака не приказује било кога од запослених у клубу како интервенише - гаси пожар водом, пали свјетла, гасите музику или усмерава госте ка излазима.
Чак нису ни отворили задња врата како би олакшали евакуацију.
Због настале панике, многи од адолесцената су преминули или су задобили тешке опекотине након што су пали и прегажени у стампеду, удишући врући дим.
Стручњаци сада користе снимке како би покушали да утврде колико је живота могло бити спасено да је особље реаговало на вријеме.
Чувари обезбјеђења клуба су такође под истрагом због непружања помоћи, а истражитељи прегледају и снимке из других ресторана у власништву породице Морети: il Senso di Crans и Le Vieux Chalet di Lens
Мистерију у цијелој истрази представља чињеница да су тијела жртава враћена њиховим породицама без обдукције и без узрока смрти наведеног у документима.
Питање зашто тужилаштво није наложило медицинско-правни преглед мучи породице, укључујући и породицу Емануела Галепинија, једног од шесторице италијанских младића погинулих у пожару.
Адвокат Себастијан Фанти, који заступа једну од италијанских породица, био је јасан: „Нешто је пошло по злу у примјени поступка.
Није могуће да су тијела враћена у домовину без потврде у којој је наведен узрок смрти.“ Захтјеви адвоката сада би могли довести до отварања истраге у Риму и спровођења обдукција у Италији.
Породица Емануела Галепинија, који је идентификован путем ДНК анализе, не разумије зашто је уопште било потребно генетско тестирање.
На његовом тијелу није било знакова опекотина, а имао је мобилни телефон и документа у пластичној футроли у џепу - све нетакнуто. Њихов захтјев швајцарским властима за обдукцију остао је без одговора. Рекли су: „Тијело неће бити кремирано.“
„С обзиром на број италијанских жртава, било би прикладно провјерити могућност покретања кривичног поступка у Италији, као што је то учинила Француска“, рекао је адвокат Фанти. Међутим, италијанско правосуђе не може покренути поступак за дјела нехата почињена у иностранству, осим ако се починиоци не налазе на италијанском тлу или ако не интервенише Министарство правде, што се још није догодило.
У наредним данима, италијански амбасадор у Швајцарској, Ђан Лоренцо Корнадо, састаће се са властима кантона Вале у Сиону како би добио више информација о напретку истраге. „Бићу у Сиону да се састанем са свим локалним властима, од владе до полиције и правосуђа, како бих прикупио информације о истрази“, рекао је амбасадор.
Свијет
2 д0
Свијет
3 д0
Свијет
3 д0
Србија
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму