Власник бара у Кран Монтани 2008. године осуђен за подвођење

Танјуг

06.01.2026

15:15

Фото: screenshot / x / SuisseAlert

Сувласник бара "Ле Цонстеллатион" у Кран Монтани, у коме је у новогодишњој ноћи дошло до трагедије у којој је смртно страдало 40 особа, Жак Морети био је 2008. године осуђен за подвођење, преноси БфМ тв позивајући се на извор близак истрази.

Жак Морети бар у швајцарском скијалишту држи заједно са супругом Џесиком, са којом се у Швајцарску доселио са Корзике.

Њих двоје нису ухапшени, нити им је одређен кућни притвор, али су осумњичени за "убиство из нехата, наношење тјелесних повреда из нехата и подметања пожара из нехата.

У несрећи која се догодила 1. јануара око 1.30 страдало је 40 особа, а повријеђено 116, међу њима и четворо држављана Србије.

Поред швајцарског, истрагу је покренуло и тужилаштво у Паризу, како би подржало француске породице чији чланови су страдали у пожару.

Швајцарска

noćni klub

