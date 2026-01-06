Власник бара у Кран Монтани 2008. године осуђен за подвођење

Извор:
Сувласник бара "Ле Цонстеллатион" у Кран Монтани, у коме је у новогодишњој ноћи дошло до трагедије у којој је смртно страдало 40 особа, Жак Морети био је 2008. године осуђен за подвођење, преноси БфМ тв позивајући се на извор близак истрази.
Жак Морети бар у швајцарском скијалишту држи заједно са супругом Џесиком, са којом се у Швајцарску доселио са Корзике.
Њих двоје нису ухапшени, нити им је одређен кућни притвор, али су осумњичени за "убиство из нехата, наношење тјелесних повреда из нехата и подметања пожара из нехата.
У несрећи која се догодила 1. јануара око 1.30 страдало је 40 особа, а повријеђено 116, међу њима и четворо држављана Србије.
Поред швајцарског, истрагу је покренуло и тужилаштво у Паризу, како би подржало француске породице чији чланови су страдали у пожару.
