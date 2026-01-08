Logo
Large banner

Дјевојчица (16) пронађена мртва у хотелској соби

Извор:

Телеграф

08.01.2026

15:16

Коментари:

0
Дјевојчица (16) пронађена мртва у хотелској соби

Шеснаестогодишња дјевојчица пронађена је мртва у хотелској соби у Бечу.

Како је откривено у истрази новинског програма "Цајт им Билд 2", детаљи о околностима њене смрти још увијек нису познати.

Цвијан Симић

Хроника

Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти

Према ријечима Белинде Платнер, шефице дјечије и адолесцентне психијатрије у Салцбургу, нарочито су угрожене дјевојчице које долазе из тешких породичних околности или живе у хранитељским породицама.

"Тренутно биљежимо знатно већи број младих који користе дроге. Бар у Салцбургу, оваква ситуација до сада није била присутна у овом обиму", изјавила је Платнер за ОРФ, Аустријски јавни сервис.

Она је упозорила да су дјевојчице узраста од 14 до 16 година посебно на мети дилера, и то најчешће на главној жељезничкој станици у Салцбургу.

"Дјевојчице наводе да им прилазе младићи арапског поријекла, који им нуде дрогу и обећавају још више наркотика у Бечу. Многе од њих потом одлазе са њима", навела је психијатар.

melvid jasarevic

БиХ

Познати робијаши ове године на улицама БиХ

Према свједочењима више младих особа, након доласка у Беч дјевојчице се одводе у станове, на примјер у општини Бригитенау. Тамо им се нуде кокаин или кристални мет, у почетку без новчане надокнаде.

"Убрзо се ситуација мијења. Дјевојке се наговоре да остану неколико дана, служе мушкарцима и живе са њима. У почетку им се показује поштовање, али то често прераста у сексуално злостављање и изузетно понижавајуће поступање", упозорава Платнер.

Психијатар је већ поднијела пријаву полицији у Бечу. Седиште државне полиције потврдило је за ОРФ да је истрага у току, али је истакло да се, због осјетљивости случаја и истражних разлога, за сада неће износити додатни детаљи.

Полиција ФБиХ

Хроника

Ухапшен мушкарац који је претукао полицајца док је био са малољетним дјететом

Стручњаци упозоравају да је ријеч о озбиљном друштвеном проблему који захтијева хитну реакцију надлежних институција, бољу заштиту најугроженијих малољетника и снажнију превенцију злоупотребе дрога.

Подијели:

Тагови:

Аустрија

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова 2 знака су под толико јаком заштитом да им се свака жеља остварује

Занимљивости

Ова 2 знака су под толико јаком заштитом да им се свака жеља остварује

2 ч

0
Воцап уводи нову функцију

Наука и технологија

Воцап уводи нову функцију

3 ч

0
Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

Хроника

Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

3 ч

0
Словенка умрла након липосукције: Крварила и очајнички звала за помоћ

Здравље

Словенка умрла након липосукције: Крварила и очајнички звала за помоћ

3 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Свијет

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

5 ч

0
Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

Свијет

Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка ће снизити цијене нафте

6 ч

0
Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

Свијет

Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

АТВ Специјал: Дан Републике Српске

17

39

Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner