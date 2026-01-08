Дјевојчица (16) пронађена мртва у хотелској соби

Извор:
Телеграф
08.01.2026
15:16
Шеснаестогодишња дјевојчица пронађена је мртва у хотелској соби у Бечу.
Како је откривено у истрази новинског програма "Цајт им Билд 2", детаљи о околностима њене смрти још увијек нису познати.
Према ријечима Белинде Платнер, шефице дјечије и адолесцентне психијатрије у Салцбургу, нарочито су угрожене дјевојчице које долазе из тешких породичних околности или живе у хранитељским породицама.
"Тренутно биљежимо знатно већи број младих који користе дроге. Бар у Салцбургу, оваква ситуација до сада није била присутна у овом обиму", изјавила је Платнер за ОРФ, Аустријски јавни сервис.
Она је упозорила да су дјевојчице узраста од 14 до 16 година посебно на мети дилера, и то најчешће на главној жељезничкој станици у Салцбургу.
"Дјевојчице наводе да им прилазе младићи арапског поријекла, који им нуде дрогу и обећавају још више наркотика у Бечу. Многе од њих потом одлазе са њима", навела је психијатар.
Према свједочењима више младих особа, након доласка у Беч дјевојчице се одводе у станове, на примјер у општини Бригитенау. Тамо им се нуде кокаин или кристални мет, у почетку без новчане надокнаде.
"Убрзо се ситуација мијења. Дјевојке се наговоре да остану неколико дана, служе мушкарцима и живе са њима. У почетку им се показује поштовање, али то често прераста у сексуално злостављање и изузетно понижавајуће поступање", упозорава Платнер.
Психијатар је већ поднијела пријаву полицији у Бечу. Седиште државне полиције потврдило је за ОРФ да је истрага у току, али је истакло да се, због осјетљивости случаја и истражних разлога, за сада неће износити додатни детаљи.
Стручњаци упозоравају да је ријеч о озбиљном друштвеном проблему који захтијева хитну реакцију надлежних институција, бољу заштиту најугроженијих малољетника и снажнију превенцију злоупотребе дрога.
