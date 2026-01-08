Познати робијаши ове године на улицама БиХ

Извор:
Аваз
08.01.2026
15:09
Бројни затвореници ове године напустиће своје затворске ћелије и угледати свјетлост дана напољу, након што су одслужили своје дуготрајне казне затвора.
Ту се убрајају бројна имена која су обиљежила криминални досијее у Босни и Херцеговини.
Међу њима је и свакако добро познат Мевлид Јашаревић, који је био правоснажно осуђен на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду Сједињених Америчких Држава у Сарајеву.
Он би требао ове године у септембру изаћи на слободу из затвора у Војковићима, гдје одслужује и даље своју казну.
Током овог напада, Јашаревић је из аутоматске пушке испалио 105 метака, приликом чега је ранио полицајца Дирекције за координацију полицијских тијела (ДКПТБиХ) Мирсада Велића. Овај догађај се десио 28. октобра 2011. године.
Још једно звучно име, познато јавности је, уствари, надимак „Хаџија“, а ријеч је о Фикрету Хаџићу који је смјештен у Казнено-поправном заводу Зеница.
Он своју казну одслужује због троструког убиства и покушаја убиства почињених почетком 2000-их. Како је тврдио у бројним интервјуима, он је, наводно, био малтретиран од чланова једне породице, гдје им је на крају и мучки пресудио.
Три мушкарца је убио, а ријеч је о оцу и сину, Осману и Бахрији, те Кудуму Касумовићу. Четврти члан те породице се спасио тако што је побјегао. „Хаџија“ је осуђен на 23 године затвора, а зидине КПЗ-а Зеница би требао напустити 1. маја 2026. године.
Тужилаштво БиХ крајем децембра 2025. године је саопштило да је подигло нову оптужницу против Мевлида Јашаравића због пријетњи службеним лицима.
