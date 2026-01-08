Logo
Large banner

Познати робијаши ове године на улицама БиХ

Извор:

Аваз

08.01.2026

15:09

Коментари:

0
Познати робијаши ове године на улицама БиХ

Бројни затвореници ове године напустиће своје затворске ћелије и угледати свјетлост дана напољу, након што су одслужили своје дуготрајне казне затвора.

Ту се убрајају бројна имена која су обиљежила криминални досијее у Босни и Херцеговини.

Терористички напад

Међу њима је и свакако добро познат Мевлид Јашаревић, који је био правоснажно осуђен на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду Сједињених Америчких Држава у Сарајеву.

Он би требао ове године у септембру изаћи на слободу из затвора у Војковићима, гд‌је одслужује и даље своју казну.

Полиција ФБиХ

Хроника

Ухапшен мушкарац који је претукао полицајца док је био са малољетним дјететом

Током овог напада, Јашаревић је из аутоматске пушке испалио 105 метака, приликом чега је ранио полицајца Дирекције за координацију полицијских тијела (ДКПТБиХ) Мирсада Велића. Овај догађај се десио 28. октобра 2011. године.

Још једно звучно име, познато јавности је, уствари, надимак „Хаџија“, а ријеч је о Фикрету Хаџићу који је смјештен у Казнено-поправном заводу Зеница.

Default Image

БиХ

Терориста Мелвид Јашаревић ускоро на слободи, биће ''депортован'' у Србију

Он своју казну одслужује због троструког убиства и покушаја убиства почињених почетком 2000-их. Како је тврдио у бројним интервјуима, он је, наводно, био малтретиран од чланова једне породице, гд‌је им је на крају и мучки пресудио.

Болница

Здравље

Словенка умрла након липосукције: Крварила и очајнички звала за помоћ

Три мушкарца је убио, а ријеч је о оцу и сину, Осману и Бахрији, те Кудуму Касумовићу. Четврти члан те породице се спасио тако што је побјегао. „Хаџија“ је осуђен на 23 године затвора, а зидине КПЗ-а Зеница би требао напустити 1. маја 2026. године.

Тужилаштво БиХ крајем децембра 2025. године је саопштило да је подигло нову оптужницу против Мевлида Јашаравића због пријетњи службеним лицима.

Подијели:

Тагови:

Mevlid Jašarević

zatvorenici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убијен тинејџер

Хроника

Језиви детаљи убиства на Божић: Младић избоден због дуга од 100 евра?

3 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Србија

Ванредна ситуација: Више од 10.000 људи остало без струје

3 ч

0
снијег Бањалука

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

Хроника

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

3 ч

0

Више из рубрике

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

БиХ

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

21 ч

0
Земљотрес у БиХ

БиХ

Земљотрес у БиХ

23 ч

0
У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

БиХ

У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

23 ч

0
Оружане снаге БиХ иду у Газу

БиХ

Оружане снаге БиХ иду у Газу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

17

21

РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner